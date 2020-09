Apple porta AppleCare+ a rate mensili in Regno Unito e Germania

A luglio sono arrivati in Australia, Canada e Giappone: ora Apple prosegue l’espansione geografica di AppleCare+ con pagamenti a rate in Regno Unito e Germania. Una espansione che per la prima volta coinvolge anche l’Europa, portando così a ipotizzare l’arrivo anche in altre nazioni, Italia inclusa, magari in tempo per il lancio degli iPhone 12 ormai attesi nel giro di poche settimane.

Ricordiamo che non si tratta solamente di diluire il costo dell’estensione di garanzia Apple, ma anche di una soluzione per prolungare la copertura di garanzia sui propri dispositivi marchiati Mela morsicata. Infatti il costo totale dell’estensione di garanzia AppleCare+ può essere suddiviso in rate mensili più piccole, ma soprattutto con questa modalità di pagamento, la multinazionale di Cupertino permette di coprire con la sua garanzia anche i dispositivi che hanno già superato i 24 mesi oppure 36 mesi di estensione garanzia.

Ora che AppleCare+ è disponibile anche in Germania e Regno Unito, gli utenti di questi paesi possono decidere di sottoscrivere il piano con pagamenti mensili entro 60 giorni dal termine delle garanzia precedente. Da questo momento in poi l’utente continua a pagare rate mensili di AppleCare+ e godere di questa copertura assicurativa fino a quando decide di rinunciare e cancellare l’abbonamento. Nel momento in cui scriviamo AppleCare+ con pagamenti mensili è disponibile in USA, Canada, Australia, Giappone, Regno Unito e Germania e vale su iPhone, iPad e Apple Watch.

Ricordiamo che da settembre di quest’anno, insieme alle novità introdotte nel keynote Apple del 15 settembre, Apple ha raddoppiato la copertura di AppleCare+ fino a due danni accidentali ogni 12 mesi, invece di due volte nell’arco di 24 mesi. L’estensione di garanzia AppleCare+ per tutti i computer e dispositivi Apple è disponibile da questa pagina di Apple Store online.

