Apple TV+ vince il suo primo Emmy con The Morning Show

Grazie a Billy Crudup, Apple TV + si è aggiudicata l’Emmy per il miglior attore non protagonista in una serie drammatica, The Morning Show.

E così Apple si prepara a festeggiare la vittoria, attesissima dalla televisione in streaming di Cupertino: all’inizio di settembre Apple aveva annunciato le 18 candidature agli Emmy tramite l’homepage del sito ufficiale nella versione americana, completamente ridisegnata proprio per festeggiare questo importante traguardo appena raggiunto a meno di un anno di vita della piattaforma tv.

Ancora una volta è The Morning Show a regalare soddisfazioni ad Apple. Apple TV+ si è aggiudicata l’Emmy per l’interpretazione di Billy Crudup, attore del cast dello show con Jennifer Aniston e Steve Carell. Un ruolo, quello dell’astro nascente di una rete televisiva in crisi Cory Ellison, interpretato da Crudup, che gli ha regalato anche la vittoria al Critics Choice Award 2020.

La nomination agli Emmy di Crudup è stata una delle otto che Apple ha registrato per “The Morning Show”: Steve Carell, Jennifer Aniston, Mark Duplass e Martin Short hanno ottenuto le nomination per la loro interpretazione mentre Mimi Leder ha ottenuto una nomination alla regia. Lo show è stato anche nominato per la coloratissima sequenza del titolo di apertura e per il design della produzione.

La serie The Morning Show con Jennifer Aniston, Reese Witherspoon e Steve Carrell è stata presentata nella serata del 29 ottobre durante una premiere a New York, a poche ore dal lancio ufficiale della piattaforma di tv in streaming di Cupertino, il 1° novembre 2019.

Jennifer Aniston interpreta il volto noto del telegiornale mattutino, mentre Carell veste i panni di un vecchio giornalista, licenziato in seguito ad accuse mosse contro di lui. Il trailer rivela anche alcuni tratti del personaggio della Witherspoon: una giornalista in carriera e potenziale minaccia per il lavoro della Aniston.

