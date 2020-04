Apple porterà Final Cut Pro X e Logic Pro X su iPad Pro

Da anni Apple convince gli utenti che il loro prossimo computer può essere un iPad Pro: per sostenere questa strategia e proposta la multinazionale di Cupertino sembra stia lavorando per portare Final Cut Pro X e Logic Pro X su iPad Pro. Il possibile arrivo dei software professionali Apple per le creazioni video e audio digitale sui tablet top di gamma è anticipato da Jon Posser.

Da anni è un rispettato e attendibile leaker che ha anticipato correttamente numerose novità nell’universo Google e Android: negli ultimi mesi Posser si sta impegnando anche sul fronte iPhone e più in generale sulle novità in arrivo da Apple, settore in cui deve ancora dimostrare la sua attendibilità.

Non è la prima volta che Posser indica importanti novità professionali per iPad Pro: solo negli scorsi giorni ha anticipato anche l’arrivo dell’ambiente di sviluppo Xcode su iPhone e iPad, questo già con iOS 14 che sarà annunciato alla WWDC 2020 che quest’anno di svolgerà esclusivamente con keynote e sessioni in streaming online. Nel suo ultimo post Posser ribadisce l’arrivo di Xcode su iPad Pro, rilanciando la sua previsione dichiarando di essere sicuro al 100% dell’arrivo anche di Final Cut Pro X e Logic Pro X su iPad Pro.

I am now 100% confident that FCPX, Logic Pro & Xcode are coming to iPad Pro.

I cannot confidently say to what capacity, or with what limitations due to RAM management — but it’s happening within the next year or so.

You can choose to trust me on that, or not, I suppose 🤷🏼‍♂️😂

— Jon Prosser (@jon_prosser) April 22, 2020