Xcode su iPhone e iPad atteso in arrivo quest’anno

Finora per creare app per iPhone e iPad occorre un Mac ma potrebbe cambiare quest’anno: secondo una anticipazione Xcode su iPhone e iPad è in arrivo con le prossime versioni dei sistemi operativi mobile di Apple.

Infatti la multinazionale di Cupertino non ha mai portato il suo ambiente di sviluppo sui propri dispositivi mobile. Fa eccezione Swift Playgroud, un’app gioco educational che permette di compiere i primi passi nella programmazione con Swift, ma non permette di creare da zero app complete che possono poi essere distribuite e vedute su App Store.

Secondo Jon Posser, storico leaker Android recentemente impegnato anche nelle anticipazioni sull’universo Apple, Cupertino porterà Xcode su iPhone e iPad già entro quest’anno, più precisamente con il rilascio di iOS 14 e iPadOS 14.

Anche se nelle scorse settimane e mesi sono emerse numerose anticipazioni su iOS 14, grazie alle fughe di notizie partite da una versione preliminare su cui Apple sta ancora lavorando, la presentazione ufficiale è attesa in occasione della conferenza mondiale degli sviluppatori Apple WWDC 2020. Quest’anno per coronavirus si svolgerà come un evento esclusivamente online, con keynote, corsi e seminari trasmessi in streaming.

I’m not gonna say that Final Cut is coming to iPad… But XCode is present on iOS / iPad OS 14. 👀 The implications there are HUGE. Opens the door for “Pro” applications to come to iPad. I mentioned this last week on a live stream, but figured it was worth the tweet 🤷🏼‍♂️ — Jon Prosser (@jon_prosser) April 20, 2020

Posser dichiara che la sua anticipazione era già stata indicata alcuni giorni fa durante un evento in diretta su Internet. Nel post il leaker dichiara che si tratta di una novità che porterà grandi sviluppi, perché apre la strada a numerose app di categoria Pro su iPad. Anche se l’autore non precisa ulteriormente, è lecito dedurre che se Apple portasse Xcode su iPhone e iPad, potrebbe essere seguita da diversi sviluppatori indipendenti con altre app e utility per programmare direttamente su iPhone e iPad.

