Impara i segreti di iPhone e Mac con i Videocorsi TrenDevice Academy

iPhone, Mac e iPad accompagnano la nostra vita di tutti i giorni: perché allora non utilizzarli al massimo delle loro funzionalità? Con i videocorsi di TrenDevice Academy, imparerete ad usare i sistemi operativi macOS e iOS, le app più diffuse di video editing, fotoritocco, produttività e molto altro ancora.

Ogni corso è tenuto da docenti qualificati, specialisti del settore didattico trattato. I videocorsi sono in lingua italiana, in alta risoluzione fruibili sia su desktop che su mobile e sono sempre visionabili in streaming nella vostra area personale del sito TrenDevice, senza nessun limite di tempo.

I videocorsi TrenDevice Academy sono acquistabili sia separatamente, oppure tramite abbonamento annuale in offerta lancio a soli 29,90€ con accesso illimitato per 1 anno a tutti i videocorsi, sia quelli attualmente presenti a catalogo, sia tutti i corsi pubblicati nei prossimi 12 mesi.

Vediamo ora insieme i videocorsi attualmente presenti nel catalogo:

Il Videocorso “Mac senza segreti“ ha una durata complessiva di 85 minuti, suddivisi in 6 moduli. Questo videocorso vi permetterà di avere una panoramica completa e approfondita del sistema operativo del Mac, ovvero macOS. Scoprirete segreti, scorciatoie e tutte le principali caratteristiche, app per app, menu per menu. In offerta lancio a 12,90€.

Il Videocorso “iPhone senza segreti“ ha una durata complessiva di 89 minuti, suddivisi in 5 moduli. Questo videocorso vi permetterà di avere una panoramica completa e approfondita del sistema operativo del vostro iPhone, ovvero iOS. Scoprirete come mettere in sicurezza l’iPhone e i dati contenuti in esso, come utilizzare le applicazioni pre-installate, i trucchi e le scorciatoie per avere a portata di mano tutte le funzionalità che vi servono. In offerta lancio a 9,90€.

Il Videocorso Base “Fotografia con iPhone“ ha una durata complessiva di 75 minuti, suddivisi in 3 moduli. Questo videocorso vi permetterà di avere una panoramica base per poter effettuare belle foto con il vostro iPhone. Scoprirete ad esempio come sfruttare la modalità notte, panoramica, timelapse e i filtri. Regolare la luce e le ombre, la messa a fuoco, il contrasto e la saturazione. Inoltre imparerete a modificare e ritagliare un foto dopo averla scattata. In offerta lancio a 8,90€

Il Videocorso “Produttività su Mac” ha una durata complessiva di 130 minuti, suddivisi in 3 moduli. Questo videocorso vi permetterà di avere una panoramica completa per sfruttare al meglio 3 App indispensabili per le vostre attività lavorative su Mac: Keynote, Numbers e Pages. Imparerete a creare una perfetta presentazione su Keynote utilizzando testi, grafici, tabelle, elementi multimediali ed animazioni. Con Numbers imparerete ad utilizzare le celle e tabelle e relative funzioni di calcolo, compreso la creazione di grafici. Con Pages imparerete a creare un documento di testo o una brochure con la corretta formattazione, sfruttando gli stili e i template. In offerta lancio a 11,90€

Il Videocorso “iMovie su Mac” ha una durata complessiva di 118 minuti, suddivisi in 4 moduli. Questo videocorso vi permetterà di avere una panoramica completa e approfondita di iMovie: scoprirai tutti i segreti del montaggio video, utilizzare effetti audio, green screen, creare timelapse ed esportare il video per i social. In offerta lancio a 12,90€

Il Videocorso “Creatività su Mac” ha una durata complessiva di 138 minuti, suddivisi in 3 moduli. Questo videocorso vi permetterà di avere una panoramica base di Photoshop, Illustrator e InDesign: i software più utilizzati della Suite Adobe. Imparerete a creare il vostro primo logo, la prima brochure e i primi contenuti social. In offerta lancio a 14,90€.

Il Videocorso “WordPress nel dettaglio” ha una durata complessiva di 253 minuti, suddivisi in 5 moduli. Questo videocorso vi permetterà di avere una panoramica completa e approfondita di WordPress, le impostazioni e gli strumenti, utilizzare i temi, i widget e i plugin. Imparerete la nuova interfaccia di Gutenberg ed Elementor per creare landing page efficaci ad alto impatto visivo. In offerta lancio a 19,90€

Collegatevi nella sezione di TrenDevice Academy per scoprire tutti i videocorsi iOS, videocorsi macOS oppure il videocorso fotografia con iPhone e molto altro ancora.

