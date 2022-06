Apple apre la strada al visore AR con iOS 16, ARKit e U1

In iOS 16 per la prima volta le API ARKit per la realtà aumentata possono essere sfruttare in abbinamento al sensore Apple U1: si tratta di un ulteriore conferma che con WWDC 2022 Apple accelera e sta facendo tutto il possibile per preparare gli sviluppatori e le app alla realtà aumentata, in vista dell’arrivo del primo visore Apple AR, previsto tra fine 2022 e inizio 2023.

Naturalmente tutto questo senza mai aver nominato o nemmeno accennato un misterioso nuovo dispositivo per l’intera durata della conferenza mondiale degli sviluppatori, lunga circa una settimana con decine e decine di sessioni tecniche tenute da un esercito di ingegneri e designer Apple.

È il sito statunitense 9to5Mac a segnalare l’integrazione per la prima volta in iOS 16 tra le API ARKit per la realtà aumentata e il chip Apple U1 con tecnologia a banda ultra-larga, una componente presente in ogni iPhone a partire dalle serie 11. Finora il chip Apple U1 con integrazione ARKit è stato impiegato esclusivamente da Apple per offrire la localizzazione super precisa di AirTag (qui la nostra recensione), offrendo agli utenti indicazioni per ritrovare gli oggetti smarriti.

La localizzazione super precisa del chip Apple U1 e ora la possibilità di usare le API Nearby Interaction, permettono agli sviluppatori terze parti di creare app che offrano esperienze simili in realtà aumentata. Ma anche di crearne di nuove che richiedano di guidare l’utente verso oggetti specifici nelle vicinanze, non necessariamente persi, magari per interesse, lavoro, gioco, divertimento o altre attività e applicazioni ancora.

Il chip Apple U1 per la localizzazione super precisa nello spazio, con un margine di errore di pochi centimetri, è presente anche in Apple Watch a partire dalla Serie 6. In sostanza un utente Apple già indossa uno o almeno due dispositivi con chip U1 per rilevare con accuratezza distanza, posizione e orientamento. Quando arriverà anche il visore Apple integrerà Apple U1 o magari un chip ancora più recente e versatile.

Per tutte le novità che saranno presenti in iOS 16 il link da seguire è direttamente questo. Invece tutte le novità svelate da Apple nella presentazione WWDC 2022 sono riepilogate in questo articolo di macitynet.