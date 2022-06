Amazon regala 5 euro a chi ascolta il primo podcast

Se non avete mai ascoltato un podcast su Amazon Music, questo è un buon momento per cominciare: portando a termine la riproduzione di un episodio qualsiasi entro il 20 giugno riceverete un codice promozionale di 5 euro utilizzabile entro 30 giorni dalla sua ricezione per fare acquisti su Amazon.

L’offerta è valida fino alle 23:59 di lunedì 20 giugno e solo fino ad esaurimento scorte dei buoni messi in palio da Amazon. Si applica a tutti i clienti Amazon Music che sono stati invitati per e-mail da Amazon, che hanno ricevuto una notifica push dall’app o che hanno visualizzato comunicazioni marketing relative a questa promozione.

Inoltre, per poter partecipare, dovete visitare la pagina dedicata all’offerta e, come accennato in apertura, completare la riproduzione di un intero episodio di un podcast su Amazon Music per la prima volta utilizzando l’account sul quale volete ricevere il buono sconto.

Ogni cliente Amazon Music idoneo può accedere all’offerta una sola volta. Sono invece esclusi tutti quei clienti che tra il 23 maggio e il 20 giugno hanno usufruito o usufruiranno di un periodo d’uso gratuito del servizio.

Come già accaduto per altre promozioni, il codice promozionale di 5 euro sarà inviato tramite email entro 5 giorni dal primo ascolto del podcast e potrà essere usato per il primo ordine idoneo che abbia un valore uguale o superiore a 20 euro (tenendo presente che le spese di spedizione e i costi accessori come quelli della confezione regalo non contribuiscono al raggiungimento di tale soglia).

I podcast sono disponibili su Amazon Music da aprile dello scorso anno e vanta già un ampio catalogo composto da podcast già conosciuti e distribuiti attraverso altre piattaforme di streaming e nuovi show originali prodotti esclusivamente per Amazon Music. I podcast sono disponibili per tutti i tipi di sottoscrizioni, non solo per gli abbonati Amazon Prime o Amazon Music Unlimited, ma anche per chi è semplicemente iscritto ad Amazon e potrebbe non aver mai portato a termine un acquisto nel negozio.