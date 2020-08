Sharp compra impianto per LCD su richiesta di Apple

Apple punta ancora sugli LCD. È questa la conclusione cui si giunge, apprendendo da Nikkei Asian Review che sarebbe stata proprio Apple a sollecitare Sharp all’acquisto di un impianto per la produzione di questo tipo di pannelli.

Lo stabilimento è quello che Japan Display possedeva ad Hakusan e che da qualche tempo era stato fermato. Japan Display, come Sharp un partner di Apple, aveva ritenuto non economica la sua gestione e quindi aveva spento le linee. Sharp, come spiega la rivista on line giapponese, vuole usare Hakusan per incrementare la produzione di schermi tradizionali che Apple sta impiegando in prodotti come gli iPad, i Mac portatili e gli iPhone più economici, quale l’iPhone SE o gli iPhone 11. Attualmente Sharp, una controllata di Foxconn che a sua volta assembla gli iPhone, riceve da Apple il 20% del suo fatturato e ha praticamente esaurito la capacità produttiva dello stabilimento di Kameyama; grazie al nuovo impianto acquisito da Japan Display, si libereranno risorse su Kamayama anche per affrontare lo sviluppo e la fornitura di pannelli innovativi come i MicroLED e i QLed, anche questi di interesse per Apple.

Il passaggio di proprietà beneficerà Apple anche sotto altri profili. Lo stabilimento di Hakusan era stato costruito con un finanziamento di 170 miliardi di Yen ricevuti proprio da Cupertino. Nel corso degli ultimi anni è stato chiaro che Japan Display non era in grado di ripagare questo costo per la riduzione dei profitti derivati dalla produzione degli LCD, tanto è vero che ad un certo punto sembrava che potesse essere Apple a comprare lo stabilimento dando così sollievo al bilancio non florido dell’azienda giapponese. Ora con i soldi che Sharp pagherà per Hakusan, Japan Display salderà il suo debito.