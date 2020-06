Apple annuncia i vincitori della Swift Student Challenge WWDC 2020

Oggi Apple ha presentato i vincitori del concorso Swift Student Challenge per la WWDC 2020: tutto quello che c0è da sapere sulla conferenza mondiale degli sviluppatori Apple è riassunto in questo articolo di macitynet. Una vittoria che per i giovani studenti non avrà come premio l’accesso alla WWDC a San Jose, che nel rispetto delle norme per il contenimento del contagio da Coronavirus, quest’anno si svolgerà interamente come evento digitale, online e in streaming.

Ma riceveranno una giacca e le spille esclusive dell’evento, oltre all’accesso gratuito, senza dover pagare l’iscrizione al programma per sviluppatori di Cupertino, a laboratori con gli ingegneri di Apple one-to-one. Tutte le immagini che inseriamo in questo articolo sono di Apple.



Gli studenti che hanno vinto la Swift Student Challenge WWDC 2020 sono 350 e provengono da 41 paesi e regioni. Tra questi, Sofia Ongele, Palash Taneja Devin Green, Lars Augustin, Maria Fernanda Azolin e Ritesh Kanchi sono stati presentati online da Apple sul sito e anche attraverso l’app per sviluppatori per iPhone e iPad. Entro la giornata di oggi saranno contattati tutti i vincitori della Swift Student Challenge WWDC 2020.

Si tratta di giovani che considerano le sfide nel mondo come una opportunità di cambiamento – come si legge nel comunicato pubblicato da Apple – che affrontano ogni problema considerandolo come un invito ad agire in modo forte e chiaro, convinti dell’importanza di fare qualcosa di buono con la tecnologia.

Anche quest’anno, come in passato, Apple ha scelto in base alla capacità di programmazione degli studenti e alla loro creatività. La sfida cui hanno partecipato, è stata quella di creare una scena interattiva in Swift playground, da vivere in tre minuti.



Su questa pagina il comunicato ufficiale di Apple.

