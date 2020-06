Cavo USB-C HDMI con connettori in alluminio e guaina in nylon a soli 18,99 euro

Per aggiungere un secondo desktop al Mac o ingrandire quello di iPad Pro basta un cavo come quello di Ugreen attualmente in promozione a soli 18,99 euro. Come dicevamo, cavi come questo sono molto comodi per collegare il Mac o un computer con Type-C ad un monitor o un TV e nel caso specifico ad un costo molto abbordabile.

Fa insomma una sola cosa, ma la fa molto bene. Innanzitutto perché supporta fino alla risoluzione UHD 4K @ 60 Hz a 3.840 x 2.160 pixel, quindi è possibile replicare quel che si vede sullo schermo del dispositivo collegato o, nel caso dei Mac, aggiungere magari anche un secondo display, con una risoluzione altissima. Chiaramente supporta anche il Full HD.

A differenza di cavi più economici inoltre è irrobustito da una guaina in nylon che, rispetto alla più tradizionale in PVC, aumenta la resistenza a torsioni e piegamenti, allungando di conseguenza la vita stessa del cavo. Da questo punto di vista sono ottime anche le coperture di entrambi i connettori, USB-C da un lato e HDMI dall’altro, costruite in alluminio spazzolato che va a proteggere la circuiteria interna e il punto solitamente più debole dei cavi anche da un eventuale schiacciamento. Oltre a questo, i connettori sono placcati in oro 24k, un materiale che ne va ad aumentare anche la resistenza alla corrosione.

E poi la compatibilità: questo cavo si può usare praticamente con tutto. Dai MacBook con USB-C agli iPad Pro, ma anche tutti gli altri dispositivi dotati di porta Type-C che supportano il collegamento ad una fonte video via HDMI, come può esserlo appunto un monitor o un TV. Potete perciò usarlo per collegare rapidamente anche lo smartphone e mostrare agli amici le ultime foto scattate attraverso il grande schermo o perché no, godersi sul TV anche un video in riproduzione sul Mac.

L’unica cosa da tenere a mente è che sui dispositivi dotati di un’unica porta USB-C, collegando questo cavo non ci sarà possibilità di alimentare e ricaricare la batteria del dispositivo. Per il resto, il prezzo adesso è davvero vantaggioso: anziché 24 euro inserendo il codice L8X7YRQW si può comprare in sconto a soli 18,99 euro.