Apple Pro Display XDR si può usare da Windows con Boot Camp

Gli utenti Mac che hanno bisogno di usare Windows su Mac tramite Boot Camp possono sfruttare il nuovo Pro Display XDR. Lo riferisce Apple in un documento di supporto tecnico, spiegando che il display è supportato con alcuni Mac. Il nuovo monitor professionale di Cupertino è proposto in abbinamento ai Mac Pro 2019.

È possibile usare il nuovo monitor professionale Apple Pro Display XDR con Microsoft Windows 10 sui MacBook Pro da 15″ o 16 pollici dal 2018 o seaguenti, con Mac Pro 2019 e gli iMac 2019.

Apple specifica che è necessario aggiornare macOS all’ultima versione possibile (nel momento in cui scriviamo la versione 10.15.2), usare l’utility Assistente Boot Camp per installare Windows 10 (qui le nostre istruzioni passo dopo passo), avviare il Mac con Windows e usare Apple Software Update per installare gli ultimi aggiornamenti specifici per Windows.



Apple non indica il possibile utilizzo con altri PC con Windows o Linux. La porta Thunderbolt 3 consente ovviamente il collegamento a vari PC ma questi dovrebbero avere una scheda video in grado di gestire i 20,4 milioni di pixel del display Retina 6K (6.016 x 3.384 pixel) da 32″ .

