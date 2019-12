Disponibile l’aggiornamento a macOS Catalina 10.15.2

Apple ha rilasciato la versione definitiva dell’update che porta macOS Catalina alla versione 10.15.2. Questo aggiornamento arriva a 42 giorni di distanza dall’arrivo dell’update alla versione 10.15.1 e a due mesi dalla presentazione ufficiale del nuovo sistema.

Apple spiega che l’update a macOS 10.15.2 (build 19C57) “migliora la stabilità, l’affidabilità e le prestazioni del Mac ed è consigliato a tutti gli utenti”.

In dettaglio, l’aggiornamento include i seguenti miglioramenti e risoluzioni di problemi:

Musica

• Ripristinata la vista a colonne del browser per gestire la libreria musicale.

• Risolto un problema che poteva impedire la visualizzazione delle illustrazioni degli album.

• Risolto un problema che poteva inizializzare le impostazioni dell’equalizzatore durante la riproduzione.

iTunes Remote

• Aggiunto il supporto per utilizzare iPhone o iPad per controllare le app Musica e TV sul Mac.

Foto

• Risolto un problema per il quale alcuni file .AVI e .MP4 potevano apparire come non supportati.

• Risolto un problema che impediva la visualizzazione delle cartelle create di recente nella vista Album.

• Risolto un problema per il quale le immagini ordinate manualmente in un album potevano essere stampate o esportate in ordine errato.

• Risolto un problema che impediva il funzionamento dello strumento di ritaglio con ingrandimento nell’anteprima di stampa.

Mail

• Risolto un problema che poteva causare l’apertura delle preferenze di Mail con una finestra vuota.

• Risolto un problema che poteva impedire al comando di annullamento di recuperare le e-mail eliminate.

Altro

• Migliorata l’affidabilità della sincronizzazione di libri e audiolibri su iPad o iPhone tramite il Finder.

• Risolto un problema per il quale i promemoria potevano essere in ordine errato nell’elenco smart Oggi nell’app Promemoria.

• Risolto un problema che poteva causare un rallentamento nelle prestazioni durante la digitazione nell’app Note.

Oltre che come update da scaricare selezionando “Aggiornamento software” dalla specifica sezione nelle Preferenze di Sistema, l’update a macOS 10.15.2 può essere scaricato anche come download da questo indirizzo (opzione comoda per aggiornare più Mac, senza bisogno di avviare il download dell’update su più macchine).

macOS Catalina è disponibile come aggiornamento software gratuito per i Mac prodotti a partire dalla metà del 2012.