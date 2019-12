Star Wars approda su Facebook Messenger con un tema speciale

Facebook Messenger ha un nuovo tema ispirato a Star Wars. La nuova aggiunta anticipa di pochi giorni la proiezione nelle sale de L’ascesa di Skywalker, l’ultimo capitolo della terza trilogia della saga.

Per attivare il nuovo tema, di cui potete guardare un’anteprima video pubblicata da Facebook sul sito ufficiale, è sufficiente toccare il nome di una chat nell’app Facebook Messenger (quindi il nome della persona con cui si sta parlando oppure il nome del gruppo nel caso si tratta di una conversazione con più utenti) e selezionare la relativa icona.

In questo modo sarà possibile accedere ad una serie di reazioni e adesivi a tema, disponibili sia in versione Jedi che in versione Lato Oscuro. Tra i tanti effetti disponibili sono diversi quelli in Realtà Aumentata, disponibili sia per le foto che per le videochiamate, con alcuni che simulano il viaggio alla velocità della luce o l’ambientazione della cabina di pilotaggio dell’X-Wing di Poe Dameron.