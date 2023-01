Apple registra il marchio xrOS tramite società fittizia

Ogni mossa di Apple è sempre seguita dagli appassionati e studiata minuziosamente dagli analisti, per questa ragione quando il colosso di Cupertino prepara il lancio di un nuovo prodotto, servizio o software impiega sempre società fittizie per registrare nomi e marchi in vista dell’annuncio e della commercializzazione: lo stesso sta avvenendo ora per xrOS, nome impiegato all’interno dei laboratori Apple per il sistema operativo del suo primo visore di realtà aumentata AR e realtà virtuale VR, in lavorazione da diversi anni.

Non è la prima volta che emergono segnalazioni di possibili nuovi nomi e marchi per il visore che dovrebbe essere presentato entro la prima metà di quest’anno: il nome del dispositivo potrebbe essere Reality Pro, mentre il sistema operativo, in precedenza indicato anche con il nome realityOS, sembra sia stato accorciato e ribattezzato xrOS.

La scoperta più recente arriva dalla Nuova Zelanda dove la società fittizia, denominata Proxy Deep Dive LLP, ha registrato il marchio XROS. Il sempre ben agganciato Mark Gurman che ha segnalato la scoperta non sembra avere alcun dubbio al riguardo: dietro alla società fittizia si nasconderebbe Apple e si tratta di un chiaro segnale che ormai ci siamo davvero.

Non sorprende che la descrizione e le categorie di prodotto e servizi per la registrazione del marchio xrOS siano volutamente molto ampie e generiche, come mostra l’elenco che riportiamo in questo articolo. In nessun caso appare la dicitura visore AR o VR, ma anche questo è uno stratagemma standard per evitare il più possibili collegamenti diretti con Apple e il futuro dispositivo.

A shell company continues to file trademarks globally for “xrOS” – the name Apple is using internally for its headset’s operating system. The latest was earlier this month in New Zealand. https://t.co/zPoMafVmAE pic.twitter.com/Pea7wjkPYv — Mark Gurman (@markgurman) January 23, 2023

Nelle scorse ore lo stesso Mark Gurman ha fornito una descrizione delle tecnologie e delle funzioni principali attese nel primo visore Apple: sembra si distinguerà da tutto ciò che è stato visto finora dagli altri marchi, per soluzioni hi-tech, puntamento, controllo e anche nel design.

