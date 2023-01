Lo scanner CanoScan LIDE 400 funziona anche in verticale

Pratico e versatile soprattutto nelle scuole e negli uffici, ma funzionale anche in casa: lo scanner CanoScan LIDE 400 di Canon è tra le migliori soluzioni che potete attualmente trovare sul mercato a meno di 100 € perché, a un prezzo piuttosto contenuto, combina scansioni in alta risoluzione di tutto fino ai documenti voluminosi, ingombri minimi grazie alle due diverse opzioni di posizionamento, anche in verticale, e massima produttività con i pulsanti rapidi che permettono di automatizzare i flussi di lavoro ripetitivi.

Con un investimento contenuto mettete le mani su un prodotto capace di eseguire scansioni in formato A4 ad alta risoluzione e con la capacità di scansionare correttamente anche libri – fino a uno spessore massimo di 2,1 centimetri – grazie al coperchio con doppio snodo a “Z”.

Ed è anche rapidissimo: siamo sugli 8 secondi per una scansione in bianco e nero (25 secondi a colori) alla massima risoluzione (4.800 x 4.800 dpi), ma si può arrivare anche a 2-6 secondi se si effettua una scansione a 1.200 dpi.

CanoScan LIDE 400 si collega a qualsiasi computer tramite connettore USB-C ed effettua le scansioni in un click. L’utente ha a disposizione anche un’altra serie di pulsanti rapidi tramite i quali può effettuare una copia della scansione, oppure inviarla per email o crearne un PDF digitale da archiviare sul disco o su una chiavetta USB o altra memoria esterna.

Tra le particolarità più interessanti è che può essere una valida soluzione anche per gli uffici più piccoli o in generale per chi ha poco spazio sulla scrivania perché lo scanner CanoScan LIDE 400 è in grado di funzionare anche in verticale (col piedistallo incluso in dotazione), permettendo così di avere più spazio utile sul piano di lavoro.

In generale comunque, vista soprattutto l’alta risoluzione che è in grado di supportare (4800 dpi), occupa un volume piuttosto contenuto, pari precisamente a 36,7 x 25 x 4,2 centimetri.

Dove comprare lo scanner verticale CanoScan LIDE 400

Chi è interessato all’acquisto trova CanoScan LIDE 400 di Canon in vendita a un prezzo che come dicevamo è di 98,90 €. Nel momento in cui scriviamo su Amazon c’è un’offerta in corso che permette di risparmiare qualche euro (94,90 €, -4%).

