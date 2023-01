Enel X Way e Toyota Motor Italia, partnership per la ricarica in ambito domestico

Al via la nuova partnership tra Enel X Way, società di Enel dedicata alla mobilità elettrica, e Toyota, grazie alla quale chi guida un veicolo elettrico o ibrido plug-in Toyota e Lexus avrà a disposizione le soluzioni e tecnologie di Enel X Way per la ricarica della propria auto.

La collaborazione si inserisce all’interno delle strategie delle due aziende per favorire la diffusione della mobilità elettrificata in Italia.

La soluzione di ricarica che viene introdotta nella gamma accessori dei modelli Elettrici e Plug-in Hybrid Toyota e Lexus è la Way Box Procellular da 7,4 kW, una stazione di ricarica domestica con garanzia di tre anni per i clienti Toyota e Lexus, che può essere connessa attraverso Wi-Fi, Bluetooth o SIM card alla piattaforma di controllo e monitoraggio delle infrastrutture di ricarica di Enel X Way, per assicurarne l’assistenza da remoto.

Per la gestione delle operazioni di ricarica è sufficiente utilizzare l’app JuicePass di Enel X Way. I clienti Toyota e Lexus potranno acquistare presso i concessionari anche JuicePack Street, un voucher da 1.385 kWh per la ricarica pubblica del veicolo, da utilizzare presso le stazioni di ricarica di Enel X Way e di tutti gli altri operatori interoperabili con l’app JuicePass di Enel X Way.

Il JuicePack Street avrà una validità di 12 mesi e includerà il servizio di prenotazione delle stazioni di ricarica e una card di ricarica che arriverà direttamente a casa del cliente.

Con circa 430mila punti di ricarica, Enel X Way opera in 16 Paesi, direttamente, attraverso joint venture come Ewiva in Italia, e grazie a diversi accordi di interoperabilità in tutto il mondo.

Per tutti gli articoli di macitynet che trattano di automobili, veicoli elettrici, mobilità smart e guida autonoma rimandiamo alla sezione ViaggiareSmart del nostro sito.