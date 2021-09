Apple registra un alimentatore MagSafe rinnovato prima di iPhone 13

Negli scorsi giorni è circolato un video che mostra decine, centinaia di presunte cover in silicone per iPhone 13 Max, ora invece una prova ancora più concreta: Apple ha ottenuto la registrazione presso la Federal Communications Commission, siglata FCC, di un nuovo alimentatore MagSafe, giusto in tempo per presentare e iniziare a vendere i nuovi iPhone 13.

Come spesso accade per queste registrazioni i dettagli tecnici non sono completi e spesso, nel caso di Apple, parti del documento di approvazione sono volutamente rimosse su richiesta di Cupertino per mantenere segreti fino al lancio design o specifiche tecniche. I test effettuati dalla FCC e le informazioni pubblicate non permettono di rilevare grandi cambiamenti nell’alimentatore rispetto al modello attuale.

Occorre anche tener presente che spesso Apple presenta nuove versioni di periferiche e accessori identici in tutto e per tutti ai modelli che sostituiscono, ma con miglioramenti nelle componenti interne, più efficienza energetica e altro ancora, quindi modifiche interne che possono passare inosservate agli utenti finali.

Cambia e aumenta il numero seriale: l’alimentatore MagSafe attuale è indicato con il codice A2140, mentre quello nuovo diventa A2548. Interessante rilevare che Apple ha presentato l’accessorio per l’approvazione il 13 agosto, meno di un mese fa, mentre l’approvazione è arrivata il 21 agosto, con pubblicazione lunedì 6 settembre, Festa del Lavoro negli USA. La FCC dichiara di aver provato l’alimentatore con otto iPhone: 4 indicati come legacy, quindi si tratta di iPhone 12, e altri 4 nuovi terminali che sono senz’altro i nuovi iPhone 13 attesi a breve o comunque entro settembre.

Ricordiamo che secondo alcune indiscrezioni circolate in estate, Apple ha rivisto e migliorato l’aggancio MagSafe, con una spirale più grande in iPhone per dissipare meglio il calore o per aumentare la potenza di ricarica massima, e anche con più magneti in iPhone e per il corrispondente alimentatore con aggancio magnetico.

Al momento il documento di registrazione FFC, segnalato da Dave Zatz su Twitter, non permette di stabilire se ci siano e meno novità di rilievo nell’alimentatore MagSafe per iPhone 13 ma lo scopriremo molto presto da Apple o da un’altra delle numerose fughe di notizie che di solito arrivano in quantità alla vigilia di presentazione e lancio.

Moltissimi attendono speranzosi l’invito di Apple già entro la giornata di martedì 7 settembre per una presentazione digitale che potrebbe svolgersi martedì 14 settembre. Tutto quello che sappiamo sui prossimi iPhone 13 è in questo approfondimento di macitynet.