Apple Watch continua a dominare il mercato smartwatch con il 31,1% delle spedizioni nel secondo trimestre 2021 secondo dati che arrivano dagli analisti di Canalys e dai quali si evince che nessun rivale arriva a più del 10% di market share nello specifico settore degli orologi smart.

Gli smartwatch sono in questo momento la forza trainante nel settore dei dispositivi indossabili da polso, mercato include anche gli orologi con semplici funzionalità-base. Nel complesso l’il settore è cresciuto del 5,6% anno su anno con 40,9 milioni di unità spedite solo nell’ultimo trimestre.

Xiaomi è l’azienda leader nel settore delle smart band indossabili grazie alla Mi Band 6. La multinazionale cinese ha spedito 8 milioni di smart band e vanta un marketshare del 19,6% con il 2,6% di crescita annua.

Nello stesso trimestre in esame Apple ha spedito 7,9 milioni di dispositivi e vanta un market share del 19,3% ma una crescita del 29,4%.

Huawei è il terzo vendor nella categoria con 3,7 milioni di unità spedite, ma spedizioni in declino del 53,9% anno su anno, potendo fare affidamento principalmente sulla Cina, spiega Canalys.

Samsung ha spedito solo 2,5 milioni di dispositivi, vanta un market share del 6,1% ma è cresciuta di un impressionante 114,1% nello stesso periodo. Meglio di Samsung ha fatto Fitbit (ora di proprietà Google) con 3 milioni di unità spedite e il 7,3% di market share e crescita annuale del 20,6%.

Samsung ha recentemente annunciato Galaxy Watch4 e Galaxy Watch4 Classic, primi dispositivi a includere il nuovo Wear OS prodotto in collaborazione con Google, elemento che dovrebbe portare nuove app sugli smartwatch del produttore sudcoreano.

Smart band e affini a parte, guardando al solo mercato smartwatch, Apple continua a rimanere leader di riferimento, seguita da Huawei, Garmin, Samsung e Xiaomi, anche se con alcune aziende rivali si comincia a notare una rapida crescita, seppure partendo da livelli modesti.

Nel periodo preso in esame, Samsung ha spedito 1,8 milioni di smartwatch con una crescita annua dell’84,7% e il 7,1% di market share; le spedizioni di Xiaomi sono aumentate del 272,6% con 1,5 milioni di unità spedite e completando il trimestre in esame con il 5,7% di market share.

Jason Low, research manager di Canalys, riferisce che le funzionalità per il monitoraggio della salute, restano la ragione principale per la quale i consumatori comprano smartwatch, suggerendo quindi ai vendor di puntare sempre più su funzionalità specifiche con nuovi sensori e algoritmi in grado di garantire accuratezza e affidabilità nella lettura dei dati sanitari. “I vendor dovrebbero focalizzare la loro attenzione nel fornire agli utenti dettagli relativi alle tendenze della loro salute, tenendo conto di dati raccolti nel lungo periodo, affinché possano capire in che modo il loro stile di vita stia influenzando il benessere”, suggerisce l’analista.