iPhone 13, le cover in video sembrano confermare il nome

Nel corso del weekend è stato avvistato un breve video su Twitter che mostra decine, o meglio centinaia di confezioni, che sembrano essere cover per iPhone 13 Max originali Apple, più precisamente case in silicone colore nero, con supporto per la tecnologia MagSafe per aggancio magnetico e ricarica wireless.

Il video è stato pubblicato negli scorsi giorni da un leaker cinese che si firma PinkDon, ma che purtroppo non offre ulteriori indicazioni sulla provenienza delle cover e non risulta nemmeno tra i nomi più noti e attendibili per quanto riguarda le anticipazione sulle novità in arrivo Apple.

Così anche se le confezioni e le cover iPhone 13 mostrate nel video sembrano un prodotto originale della multinazionale di Cupertino, occorre accogliere il filmato con molta cautela: secondo alcune testate statunitensi si tratta di un falso, anche se il dubbio non può essere del tutto risolto.

La grande quantità di confezioni e cover iPhone 13 nel video sembra essere stata ripresa nella fabbrica di un produttore oppure in un centro di distribuzione Apple. Se si trattasse di cover originali, ci troveremmo di fronte a una delle prime conferme non ufficiali del nome della prossima gamma in arrivo.

Con ogni probabilità ci troviamo a pochi giorni, al massimo poche settimane dalla presentazione e dalla commercializzazione della nuova gamma di smartphone iPhone 13, per questa ragione è certo che Apple, come tutti i principali costruttori di accessori terze parti, stiano preparando magazzini e distribuzione per le cover che andranno in vendita contestualmente agli iPhone 13.

Anche se risulta impossibile stabilire l’attendibilità di questo primo video delle presunte cover iPhone 13, emergeranno senza dubbio altri filmati e foto man mano che ci avviciniamo alla presentazione Apple più importante di tutto l’anno. Il filmato in questione è stato rimosso nella sua pubblicazione originale da parte del leaker cinese, in ogni caso è stato avvistato e duplicato da altri utenti, così è ancora possibile guardarlo in rete.

Per tutto quello che sappiamo finora sui prossimi modelli di iPhone 13 è in questo approfondimento di macitynet.