Apple ha la sua rete social, ma non la chiama così

Dopo alcuni tentativi di costruire reti social più ampie, Apple ha adesso la sua strategia su scala più piccola che consente agli utenti di condividere contenuti sui grandi siti sociali con facilità. Quando si pensa ad Apple, non viene alla memoria la parola “social network” nel senso classico del termine, come quando si pensa a Facebook, TikTok, Instagram, Snapchat o Twitter. Eppure, c’è un “elemento” social integrato in molte delle popolari app di Apple.

Questo avviene, anzitutto, nel gaming. Ad esempio, gli utenti possono competere contro amici che giocano agli stessi giochi, sia all’interno di Apple Arcade, che attraverso molte app di terze parti con supporto al Game Center.

Ancora, a livello multimediale, Apple ha introdotto più di recente un nuovo modo di condividere foto tra amici o familiari con iCloud Photo Library e ha reso facile appuntare le chat di gruppo o condividere contenuti insieme in Messaggi e FaceTime.

Già da queste due applicazioni, è facile notare come le attività “social” di Apple ruotino attorno ad altri utenti presenti all’interno di una cerchia più piccola, che sono amici e familiari, e tutti già presenti all’interno della piattaforma Apple. A differenza di quello che accade con i grandi social network, l’interesse di Apple è quello di aiutare gli utenti a condividere contenuti su scala più piccola, in particolare verso i propri cari e gli amici reali.

Anche l’app Musica di Apple un elemento sociale, in cui gli utenti possono pubblicare profili per mostrare ciò che stanno ascoltando e vedere i profili degli amici. Questo ha lo scopo di aiutare a scoprire nuovi artisti e tracce musicali, che siano condivisi da amici stretti che si conoscono realmente. Allo stesso modo, sempre su Apple Music vi è la possibilità di cercare playlist pubblicate da altri utenti e rendere le proprie disponibili agli altri.

L’app Foto, come già anticipato, è un’altra rete sociale di Apple. E’ vero ce, da un lato, permette di caricare immagini sui siti di social media e salvare le foto pubblicate da altri. Ancora una volta, tuttavia, le funzionalità integrate di Apple rendono più appetibile la condivisione di foto con la una cerchia più personale di amici e familiari. Condividendo tramite Messaggi, E-mail o AirDrop, ci sono diversi modi per inviare o condividere immagini direttamente alle persone che su conoscono. Inoltre, le funzionalità Album condivisi consentono agli utenti di creare album e invitare amici e familiari che utilizzano dispositivi Apple per contribuire a creare una libreria di immagini, Live Photos e video.

Come ricorda AppleInsider, ultimamente Apple ha aumentato le funzioni sociali di Messaggi e FaceTime grazie a SharePlay, che consente a un gruppo di amici di ascoltare o guardare insieme film, audio e altri media.

AirDrop è l’esempio lampante di quel che Apple intende per social network. Se è vero che è possibile impostare AirDrop per inviare o ricevere contenuti da “tutti”, Apple consiglia un’impostazione predefinita limitati ai “Solo contatti”. Tanto è vero che Apple ha recentemente cambiato lo stato “Tutti” di AirDrop per essere attivo solo per 10 minuti. Non è chiaro se Apple lo abbia inizialmente fatto in risposta alle preoccupazioni del governo cinese per i manifestanti che utilizzano la funzione per condividere informazioni, ma può anche essere un aiuto per prevenire lo scambio di immagini indesiderate, e per favorire sempre quella rete sociale più stretta, orientata ad amici e familiari.

In conclusione, questa filosofia di Apple ha anche un effetto collaterale non trascurabile: quello di convincere la famiglia e gli amici a comprare prodotti Apple, per poter partecipare a questa sua “social network”.