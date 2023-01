Tesla da record, consegna 405.000 auto a fine 2022

Provateci voi a consegnare 405.278 veicoli elettrici quando ancora larga parte del mondo fatica ad elettrificare infrastrutture e stazioni di servizio; eppure questi sono i numeri macinati da Tesla negli ultimi tre mesi del 2022, stabilendo un nuovo record aziendale.

La provocazione di apertura nasce dal fatto che in realtà questo traguardo ha deluso le aspettative di Wall Street: gran parte degli analisti infatti, basandosi sui numeri dell’anno scorso (308.000 auto consegnate nel Q4), stimavano che la società di Elon Musk avrebbe consegnato circa 418.000 veicoli nel quarto trimestre del 2022, con una differenza quindi di quasi 13.000 auto rispetto alla realtà.

I numeri record di Tesla a fine 2022

Secondo i dati riferiti da Tesla, la maggior parte (388.131) delle automobili consegnate in questo periodo sono Model 3 e Model Y, quest’ultima tra l’altro è risultata la più venduta in Europa, con un incremento del 260% rispetto all’anno scorso: le restanti 17.147 sono invece le più costose Model S e Model X. Tesla ha comunque stabilito un altro record nello stesso periodo di fine 2022, ovvero la produzione di 439.701 veicoli.

I problemi

Prima di considerare quanto l’acquisizione di Twitter da parte di Elon Musk abbia danneggiato la sua azienda, va comunque detto che durante l’anno Tesla ha dovuto affrontare sfide macroeconomiche e logistiche che avevano già minacciato di rallentare la crescita. Sicuramente hanno influito le restrizioni COVID-19 in Cina in quanto hanno costretto la società a sospendere prima e ridurre poi la produzione nella sua Gigafactory di Shanghai. E poi c’è da tenere in considerazione anche l’indebolimento della domanda nell’intero settore e le difficoltà incontrate da Tesla nel trasporto dei veicoli pronti.

Non dimentichiamo infine che nella seconda metà dell’anno le azioni di Tesla sono diminuite del 45% (-33% soltanto a dicembre). Intanto segnatevi in calendario queste due date: i risultati completi saranno pubblicati il 25 gennaio mentre il 1 marzo ci sarà la presentazione annuale dell’Investor Day.

Dicembre 2022

L’ultimo mese dell’anno appena concluso è stato parecchio impegnativo per Tesla: sui veicoli più recenti sono infatti stati messi Apple Music e la piattaforma di giochi Steam, è stata annunciata la controparte dell’AirPower di Apple mai arrivata ed è stata consegnata la prima flotta di camion Tesla Semi a Pepsi-Cola.

