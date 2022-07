Come funzionano gli Album Condivisi iCloud

Nella terza beta di iOS 16, iPadOS 16 e macOS Ventura – versioni preliminari dei futuri sistemi operativi Apple per ora destinate ai soli sviluppatori – Apple ha attivato l’opzione Album condivisi, funzionalità che consente di condividere nostri album di foto con altre persone o iscriversi agli album condivisi di altre persone.

Con la Libreria foto condivisa di iCloud, fino a sei persone della stessa famiglia possono condividere le proprie immagini in modo semplice, anche in automatico: tutti potranno collaborare e guardare la raccolta di scatti in Ricordi, Foto in primo piano e nel widget Foto.

Si possono condividere le vecchie foto o modificare le impostazioni in modo che vengano presi in considerazione solo gli scatti fatti a partire da una certa data, oppure in cui appare una determinata persona. Inoltre, è possibile aggiungere foto manualmente o tramite Bluetooth oppure condividere suggerimenti su “Per te”. Ogni volta che una foto viene aggiunta, modificata o eliminata, la libreria condivisa si aggiorna in automatico per tutti.

Gli iscritti al nostro album (le persone che abbiamo invitato) possono aggiungere foto e video all’album condiviso; è possibile mostrare notifiche quando gli iscritti aggiungono “mi piace”, commenti, foto o video all’album ed è anche possibile rendere pubblico l’album (permettendo a chiunque di visualizzarlo su un sito).

La funzione è integrata nella beta 3 di iOS 16, iPadOS 16 e macOS Ventura. Nelle impostazioni, il creatore della libreria di foto condivise deve assicurarsi di avere spazio di archiviazione su iCloud sufficiente, permettendo di avere accesso alla libreria di foto ad altre cinque persone. Tutti questi, come accennato, potranno aggiungere, modificare e anche eliminare determinati contenuti.

La libreria di foto condivise può contenere tutte le foto e i video della libreria dell’organizzatore, solo una selezione manuale, oppure si può scegliere in base alle persone e alla data. L’app Foto offre ad ogmi modo la possibilità di visualizzare la libreria di foto condivisa prima della sua pubblicazione.

Dopo aver attivato la funzione (Impostazioni > Foto > Libreria condivisa=, aprendo l’app Foto nuove schermate di configurazione permetteranno di decidere se abilitare o meno eventuali caricamenti automatici all’interno della libreria condivisa e invitare i partecipanti.