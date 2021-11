Apple segnala sempre più app pronte per SharePlay

Con il rilascio di iOS e iPadOS 15.1 a fine ottobre, Apple ha reso disponibile SharePlay su iPhone e iPad, la funzione che permette di condividere navigazione web, l’ascolto di Apple Music, gli allenamenti di Apple Fitness+ e altro ancora con amici e parenti a distanza tramite videochiamate FaceTime: ora Apple segnala che il numero delle app terze parti compatibili con SharePlay continua a crescere ed elenca gli ultime arrivate.

Tramite SharePlay i controlli di riproduzione sono condivisi tra gli utenti durante chiamate e videochiamate FaceTime, in questo modo chiunque dei partecipanti può mettere in pausa, avviare la riproduzione o andare avanti, sempre mantenendo la riproduzione sincronizzata tra tutti i partecipanti.

Qui di seguito riportiamo una parte del comunicato stampa di Apple tradotto in Italiano:

«SharePlay, un potente set di funzionalità per esperienze condivise durante una chiamata FaceTime, ha introdotto nuovi modi per gli utenti di Apple di rimanere in contatto. Con il supporto A SharePlay in Apple TV+, Apple Music e Apple Fitness+, nonché molte delle app più popolari come NBA, Tiktok, Twitch, Paramount+ e Showtime, gli utenti possono guardare film e programmi TV, ascoltare musica o completare un allenamento con gli amici insieme durante una chiamata FaceTime.

SharePlay si estende per Apple TV in modo che gli utenti possano guardare sul grande schermo mentre si utilizza FaceTime su iPhone o iPad. Con il supporto della condivisione dello schermo, gli utenti possono anche sfogliare il web insieme, guardare le foto o mostrare i loro amici qualcosa in un’app preferita».