Microsoft annulla la conferenza sviluppatori Build, WWDC 2020 prossima vittima?

Dopo il MWC, il Google I/O e l’F8 di Facebook un altro evento tecnologico vittima del coronavirus: è la conferenza sviluppatori Build di Microsoft, appena annullata dal colosso di Redmond. La prossima, quasi certamente, sarà la WWDC 2020 di Apple.

Il Microsoft Build avrebbe dovuto svolgersi tra il 19 e il 21 maggio 2020 a Seattle. L’evento riunisce migliaia di sviluppatori da tutto il mondo, come il WWDC di Apple. Per via della preoccupazione per l’epidemia del coronavirus, la società ha deciso di annullarlo.

Su un post via Twitter Thurrott ha dichiarato che la conferenza avrà ugualmente luogo, seppur in formato digitale. Un approccio simile è stato adottato da Google per la conferenza I/O , che si svolgerà tramite sessioni digitali trasmesse agli sviluppatori.

Al momento Apple non ha ancora annunciato le sorti della WWDC, che dovrebbe tenersi come ogni anno a giugno prossimo. Apple è solita confermare l’evento entro marzo, ragion per la quale, a breve, dovrebbero aversi comunicazioni ufficiali in merito.

Tuttavia, non è difficile immaginare quale sarà la scelta della società, anche in considerazione degli avvenimenti più recenti. La Contea di Santa Clara, che comprende Cupertino e San Jose, ha recentemente vietato tutti gli incontri con assembramenti di persone per le prossime tre settimane.

L’ordine entrato in vigore dalle 12:00 dell’11 marzo scorso rimarrà così in vigore per tre settimane, nell’attesa di capire quale sarà l’evoluzione della pandemia in corso.

Tutte le notizie sul Coronavirus e su come sta impattando anche sul mondo hi-tech le trovate in questa sezione di Macitynet.it.