Apple Watch 7, Apple ha risolto i problemi di produzione

Apple avrebbe risolto i presunti problemi riscontrati in fase di produzione con Apple Watch Series 7; avvierà la produzione in serie da metà settembre e la distribuzione partirà già entro la fine di questo mese. Ad affermarlo è l’analista Ming-Chi Kuo in una nota inviata agli investitori e ottenuta dal sito Macrumors.

«I problemi di produzione con Apple Watch 7 riguardano principalmente il pannello», scrive l’analista. «Ad ogni modo, sono stati risolti, e la produzione in serie del pannello partirà a metà settembre».

Apple Watch 7 è previsto con un nuovo design, forse il cambio più consistente fin da quando è stato introdotto il primo modello nel 2015, con bordi smussati sulla falsariga di iPhone 12 e iPhone 12 Pro. Secondo l’analista, il nuovo Apple Watch richiede processi di produzione più complicati rispetto alle precedenti serie per via di “drastici” cambiamenti nel design.

In particolare, il nuovo pannello è indicato come più resistente e pare che sfrutti un design a contatto al posto del precedente design che prevedeva un cavetto. E inoltre per la prima volta richiesto un procedimento di stampaggio denominato LIPO (Low Injection Pressure Overmolding) che complica ulteriormente la produzione. Apple a quanto pare sfrutta anche una nuova linea di produzione OLED migliore dal punto di vista della resa produttiva, oltre che per ridurre il costo dei pannelli, scelta che avrebbe richiesto il ricorso a nuovi fornitori quali LGF, Young Poong e Jabil, coordinamento che avrebbe ulteriormente contributo a questo presunto ritardo.

«In conseguenza dell’adozione per la prima volta di tanti nuovi processi produttivi legati ai pannelli, con il modulo pannello di Apple Watch 7 sono stati riscontrati problemi di affidabilità con la fase di produzione di rischio prima che Jabil avviasse la produzione in serie, ottenendo principalmente pannelli lampeggianti e non sensibili al tocco. Queste complicate questioni di produzione potrebbero riguardare LGD, Jabil o Young Poong».

Apple avrebbe risolto i problemi dell’affidabilità del modulo pannello sfruttando differenti “designs of experiments” (DOE) al fine di individuare la migliore configurazione adatta alla produzione e adeguando gli standard di qualificazione sul versante pannello e assemblaggio.

«Prevediamo che Jabil comincerà a produrre in massa i moduli pannello per Apple Watch 7 a metà settembre», scrive l’analista nella nota inviata agli investitori. Sulla base di questo nuovo programma, Kuo riferisce che i lavori sul prodotto finale permetteranno di spedire il dispositivo a fine settembre.

Nelle scorse settimane sia Nikkei Asia, sia Bloomberg hanno riferito di presunte problematiche di produzione che avrebbero ritardato l’arrivo di Apple Watch 7 o ne avrebbero limitato la disponibilità al lancio. Il solitamente ben informato Mark Gurman di Bloomberg ha riferito nei giorni scorsi che Apple Watch sarà presentato insieme ad iPhone 13 ma al momento del lancio l’effettiva disponibilità sarà limitata.

