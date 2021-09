Kuo: Apple Watch 8 e AirPods 2022 misureranno la temperatura del corpo

Un altro passo avanti nel campo del monitoraggio della salute per Apple Watch. Questo quel che il noto e solitamente affidabile analista Ming Chi Kuo suppone possa rappresentare il lancio di Apple Watch 8 previsto per il prossimo anno e successore di Apple Watch 7 che dovrebbe essere presentato la prossima settimana, cui potrebbe essere aggiunto un nuovo sensore a questo scopo: il rilievo della temperatura corporea.

La tecnologia, cui abbiamo fatto cenno anche recentemente, è in corso di studio da parte di Apple da diverso tempo, almeno dal 2019 dice Kuo, ma per ora non è stata ancora applicata. Un termometro che costantemente misurasse la temperatura sarebbe utile per tenere sotto controllo il proprio stato fisico ma potrebbe essere usato anche per altri scopi, ad esempio per controllare le prestazioni in capo sportivo incrociando i dati raccolti con quelli che provengono da differenti sensori come la misurazione dell’ossigeno nel sangue e la frequenza cardiaca.

La (quasi) novità dell’indiscrezione lanciata da Kuo è che oltre che in Apple Watch, la misurazione della temperatura dice sempre Kuo citato da Apple Insider, potrebbe essere introdotto anche in una nuova versione degli AirPods (presumibilmente gli AirPods Pro) sempre il prossimo anno. Gli auricolari dovrebbero diventare anch’essi degli strumenti per il monitoraggio della salute o delle prestazioni sportive.

Qualche cenno al proposito era arrivato alcuni mesi fa Kevin LynchVice President of Technology di Apple che faceva riferimento ad una evoluzione degli auricolari in questo senso, funzioni che potrebbero facilmente svolgere visto che ci sono già auricolari che misurano il battito cardiaco e visto che essendo posizionati nel cavo auricolare mediante un sistema ad infrarossi potrebbero misurare la temperatura come fanno alcuni termometri già in commercio.

Alcune proprietà intellettuali di Apple mostrano un sistema capace di funzionare mediante il contatto con il polso, altre senza contatto, ma se uno scanner per la temperatura può essere considerato efficace quando il soggetto viene è fermo e ben visibile dallo scanner, molto più complesso sarebbe misurare la temperatura a cicli costanti usando un orologio al polso o degli auricolari. La sfida da vincere in questo campo non è quindi tanto quella di lanciare una funzione termometro in un Apple Watch o negli auricolari quanto quello di rendere affidabile la lettura.

Apple quando presenta qualche novità nel campo della salute deve essere credibile e contare su un sufficiente grado di accettazione da parte della comunità medica e scientifica. In alcuni casi, come per l’elettrocardiogramma presente in diversi modelli, Apple Watch, ha dovuto addirittura attendere una certificazione, in altri casi come per la misurazione dell’ossigeno apparsa per la prima volta con Apple Watch 6 non c’è una vera e propria certificazione, ma il sistema viene considerato sufficientemente affidabile.

Ricordiamo che non è questa la prima volta che si parla di Apple Watch come termometro. Già nei giorni scorsi il Wall Street Journal aveva citato questa funzione. Secondo il giornale finanziario le funzioni inizialmente sembra saranno concentrate sulla fertilità femminile e il ciclo di ovulazione, oltre che per migliorare il monitoraggio del sonno. In seguito il sensore potrebbe essere sfruttato anche per segnalare la febbre.

Tutto quello che c’è da sapere sul prossimo Apple Watch Serie 7 è in questo approfondimento di macitynet. Macitynet parla dei prossimi AirPods 3 a questo link