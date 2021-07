Nuove Mappe di Apple in fase di test in Italia

Da anni Apple sta lavorando per migliorare l’app Mappe con maggiori dettagli, migliore copertura stradale, funzionalità di navigazione più veloci e precise. Le migliorie sono da tempo visibili negli Stati Uniti, nel Regno Unito, Irlanda, Portogallo e Spagna. Ora – riferisce Macrumors – è il turno dell’Italia.

Il sito statunitense cita Justin O’Beirne, attento osservatore dell’universo Mappe della Mela, il quale riferisce che Apple avrebbe iniziato a testare pubblicamente la prossima area di espansione per Mappe che prevede: la penisola italiana (incluse Sicilia e Sardegna), San Marino e Città del Vaticano.

Le mappe aggiornate includono aree verdi aggiuntive, migliorie nella classificazione stradale, nuovi punti di riferimento (es. monumenti) in 3D e nuove forme per aree commerciali.

Gli aggiornamenti sono per ora visibili solo agli utenti della beta di iOS 15 (sviluppatori o public beta tester) e nell’ambito dell’ultima conferenza per sviluppatori Apple ha parlato di nuove funzionalità per con nuovi dettagli di strade, quartieri, alberi, edifici, la vista 3D di monumenti famosi in modalità diurna e notturna, dettagli come le corsie per svoltare, le strisce pedonali e le piste ciclabili, una funzionalità che passa in automatico ad una vista a livello strada quando si arriva a svincoli complicati, indicazioni precise che è possibile visualizzare in realtà aumentata, l’integrazione con i trasporti pubblici con le fermate nelle vicinanze e gli orari delle corse e altre novità ancora.

Nel 2020 Apple ha cominciato a ridisegnare Mappe on copertura stradale e dati pedonali migliorati, indirizzi più precisi e copertura dettagliata del suolo, spiegando che avrebbe cominciato ad estendere le nuove mappe al resto del mondo, a partire dall’Europa a partite da quell’anno in poi.