Apple spiega come comprare iPhone 12 ai tempi del Covid

Apple pensa al modo migliore di vendere i suoi nuovi iPhone 12 e iPad Air 2020 in tutta sicurezza nei tempi della pandemia da Covid-19, offrendo nuove esperienze d’acquisto agli utenti.

La gamma di iPhone 12 inizierà ad essere disponibile dal 23 ottobre prossimo attraverso esperienze virtuali e di persona ridisegnate. Apple afferma che quando iPhone 12, iPhone 12 Pro e iPad Air saranno disponibili venerdì 23 ottobre, i clienti potranno ricevere i prodotti direttamente da Apple attraverso esperienze di acquisto personalizzate, online, per telefono o in negozio. Si può anche partire da una sessione di chat con uno specialista online e terminare con la consegna senza contatto presso determinati Apple Store, o anche tramite una sessione individuale con uno specialista Apple.



Non c’è mai stato un momento migliore per acquistare un nuovo iPhone. Offriamo nuovi modi ai nostri clienti per conoscere tutti i nostri prodotti prima di acquistare, in modo che possano essere sicuri di ottenere il prodotto giusto per loro. Sia che i nostri clienti scelgano di connettersi con noi di persona, per telefono o online, il nostro intero team di vendita al dettaglio è pronto a fornire il servizio personalizzato di prima classe che si aspettano da Apple

La varietà di servizi offerti da Apple per aiutare i clienti nelle loro decisioni di acquisto sono adesso migliorati. Si può prenotare una sessione individuale con uno specialista in un Apple Store per ricevere assistenza personalizzata nella selezione di un nuovo prodotto. Lo stesso consiglio di esperti è disponibile online, dove i clienti possono chattare con uno specialista in qualsiasi momento. Inoltre, le opzioni di ritiro in negozio, includono adesso la consegna al marciapiede, consegna in giornata o vetrina Express. Al momento non è dato sapere se, e quali di queste nuove opzioni, saranno disponibili in Italia.

Sebbene il lancio degli iPhone 12 di quest’anno causa Covid sia diverso da tutti gli anni passati, Apple Retail continua a offrire i servizi che i clienti amano, dichiara Apple. Ricordiamo che iPhone 12, iPhone 12 Pro e iPad Air saranno disponibili da questo venerdì 23 ottobre.

Tutte le novità degli iPhone 12 sono riassunte in questo articolo, tutto quello che c’è da sapere sui nuovi iPad Air è in questo articolo di macitynet. Invece tutto quello che Apple ha presentato nel keynote del 13 ottobre è disponibile qui.