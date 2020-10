Gli iPhone 12 in 5G consumano il 20% in più di batteria

Dalle prime recensioni di iPhone 12 che arrivano dagli USA (qui per iPhone 12 Pro e invece qui per iPhone 12) emergono dettagli interessanti, anche in merito al consumo della batteria. Il sito Tom’s Guide riferisce di una riduzione nella durata della batteria quando il dispositivo è collegato a reti 5G.

Una delle prove effettuate è stata la navigazione sul web con la luminosità dello schermo impostata a 150 nits, caricando un nuovo sito ogni 30 secondi fino all’esaurimento della batteria. Le prove sono state eseguite sia con iPhone 12, sia con iPhone 12 Pro, usando sia connessioni 4G, sia connessioni 5G.

Collegati a reti 5G, iPhone 12 (nelle condizioni di test prima indicate) è rimasto accesso 8 ore e 25 minuti, mentre l’iPhone 12 Pro è durato 9 ore e 6 minuti. Quando si utilizza il 4G, sia l’iPhone 12, sia l’iPhone 12 Pro si evidenziando un rendimento migliore arrivando rispettivamente a 10 ore e 23 minuti, e 11 ore e 24 minuti. In pratica la batteria dei due dispositivi si scarica con una rapidità maggiore di circa il 20% usando il 5G, almeno con questa tipologia di test.



Lo stesso test eseguito su iPhone 11 lo scorso anno aveva permesso di arrivare a 11 ore e 16 minuti con il 4G, e 10 ore e 24 minuti con l’iPhone 11 Pro. Tom’s Guide riferisce di una minore durata della batteria eseguendo test simili anche con smartphone Android su reti 5G ma che gli iPhone sembrano comportarsi peggio rispetto ai concorrenti.

Il maggior consumo della batteria degli iPhone 12 con le reti 5G non è una sorpresa e simili comportamenti, come accennato, sono stati evidenziati anche con dispositivi di Redmi e Xiaomi. Un processore come il Qualcomm Snapdragon 865 consuma il 20% in più di energia rispetto al Snapdragon 730 o 765G. È uno dei motivi per il quale molti cellulari di fascia alta con il 5G integrano grandi batterie, al fine di compensare il sensibile aumento dei consumi. Anche le reti 4G inizialmente consumavano più energia del 3G, ma dopo diverse generazioni e ottimizzazioni, i consumi energetici sono stati ridotto al minimo. Lo stesso accadrà probabilmente con il 5G nei prossimi anni.

