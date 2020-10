Con Launch Center Pro le icone di iPhone si cambiano al volo

Con iOS 14 Apple ha introdotto la possibilità di modificare le icone delle applicazioni, il processo però non è così intuitivo, in quanto richiede la creazione di una scorciatoia tramite l’app Comandi, tuttavia adesso c’è l’app Launch Center Pro che permette di fare la stessa cosa con la facilità che ci saremmo aspettati da Apple.

È un’app disponibile al download gratuito su App Store già da diversi anni con la quale si possono creare collegamenti per la schermata iniziale per chiamate, messaggi e molto altro. Insomma, funziona proprio come l’app Comandi di Apple. Con l’ultimo aggiornamento, rilasciato in questi giorni, come dicevamo è possibile modificare le icone delle app in maniera molto più intuitiva di quanto è possibile fare con l’app Comandi di Apple su iOS 14.

Ve ne avevamo già parlato qualche settimana fa, nell’articolo in cui abbiamo raccontato la storia del designer che ha combinato le proprie doti a questa nuova possibilità di personalizzazione dell’iPhone, riuscendo guadagnare 100.000 dollari in meno di una settimana semplicemente disegnando proprio icone alternative per le app.

Per modificare le icone delle app iOS col sistema previsto da Apple bisogna:

cliccare sul tasto “+” in alto a destra

cliccare il bottone Aggiungi azione

selezionare la voce Scripting nel box in alto

cliccare sulla voce Apri app

selezionare l’opzione Scegli

scegliere l’app che si desidera modificare dall’elenco

assegnare un nome a questa scorciatoia

cliccare sul tasto Fine

cliccare sui tre pallini (…) nel riquadro della nuova scorciatoia appena creata

cliccare nuovamente sul medesimo pulsante all’interno scheda

cliccare sul pulsante “Aggiungi a Home”

cliccare sull’icona visibile in basso

cliccare sulla voce “Scegli la foto”

selezionare l’immagine desiderata dal rullino fotografico

cliccare sul pulsante “Aggiungi”

Ben quindici passaggi che, come dicevamo, sono tutto fuorché nello stile “essenziale” che contraddistingue i prodotti Apple. Con Launch Center Pro invece basta creare il collegamento all’app e modificarne l’icona attraverso il nuovo Icon Composer, una funzione in cui è possibile scegliere colori, glifi, forme e badge riducendo il tutto a pochi click.

Per altro l’app crea un vero e proprio collegamento all’applicazione anziché funzionare da ponte come invece avviene col sistema di Apple che, dapprima apre l’app Comandi e poi, successivamente, l’app selezionata attraverso il relativo collegamento. Quindi con Launch Center Pro l’avvio è anche fulmineo.

Come dicevamo quest’app è disponibile gratuitamente su App Store. Tuttavia la funzione che abilita i collegamenti con icone personalizzabili richiede l’attivazione di un abbonamento tramite acquisto in-app.