Apple spinge le vendite Mac con sconti per aziende

Apple offre fino al 10% di sconto sull’acquisto di MacBook Pro da 14 e 16 pollici alle piccole e medie imprese: lo riporta Bloomberg facendo notare come questa percentuale sia maggiore rispetto alle offerte che vengono generalmente proposte alle aziende, tanto che la stessa Apple – scrive Mark Gurman – la descriverebbe come «una campagna Mac molto speciale».

Perché questa promozione

La promozione dovrebbe aiutare a migliorare le vendite dei Mac durante questo periodo di festività che vede susseguirsi il Black Friday prima e il Cyber Monday subito dopo, fino ad arrivare alle offerte di Natale di fine anno.

D’altronde il CFO di Apple, Luca Maestri, durante la chiamata sugli utili di ottobre aveva spiegato che Apple prevedeva un “sostanziale calo” nelle vendite dei Mac nel periodo che va appunto da ottobre a dicembre (rispetto all’anno scorso).

Le cause

Ciò è dato anche dal fatto che mentre nel 2021 Apple metteva in campo una gamma di nuovi Mac (che tra l’altro comprendeva proprio i MacBook Pro 14 e 16 della promozione sopracitata), non sono previsti aggiornamenti Mac da qui fino a fine anno, perciò è pressoché normale che le vendite durante le feste potrebbero essere particolarmente deboli.

Apple, lo ricordiamo, ha aggiornato a giugno sia il MacBook Air che il MacBook Pro da 13 pollici, ma per gli altri portatili così come per l’iMac, il Mac mini e il Mac Pro non sembra che ci saranno novità almeno fino al 2023.

Com’è andata fino ad ora

Il lancio del MacBook Air a giugno ha comunque spinto significativamente le vendite dei Mac nel quarto trimestre fiscale del 2022, tanto che complessivamente i computer di Apple hanno generato entrate per 11,5 miliardi di dollari, ma a quanto pare non ci sarà abbastanza slancio per eguagliare le vendite dei MacBook Pro del 2021 nei prossimi mesi; sarà così interessante vedere quanto effettivamente avrà successo questa nuova promozione di Apple per le imprese.