I sandali di Steve Jobs battuti all’asta per 218 mila dollari

Quando si tratta di moda, Steve Jobs, fondatore di Apple, è meglio conosciuto per la sua uniforme casual composta da un dolcevita nero, jeans e scarpe da ginnastica: oltre a questo abbigliamento, l’ex CEO Apple aveva anche qualcosa in comune con le top model di oggi e gli influencer di TikTok: un amore per le Birkenstock, in particolare nel caso di Jobs i sandali.

Durante il weekend un acquirente rimasto ignoto, ha acquistato il paio di sandali in pelle scamosciata marrone indossati da Steve Jobs, e due cinturini che Jobs indossava negli anni ’70 e ’80 per oltre 218.000 dollari – il prezzo più alto mai pagato per un paio di sandali all’asta, secondo la casa d’aste Julien’s.

“Steve Jobs ha indossato questi sandali durante molti momenti cruciali della storia di Apple”, ha dichiarato la casa d’aste nella descrizione online:

Nel 1976, ha dato il via agli inizi del computer Apple in un garage di Los Altos con il cofondatore di Apple Steve Wozniak mentre occasionalmente indossava questi sandali

Mentre le scarpe sono state vendute per 218.750 dollari, inizialmente erano state valutate circa 60.000 dollari, ancora un importo considerevole considerando che un nuovo paio dello stesso modello viene venduto per 125 dollari.

La piccola fortuna pagata per le calzature ortopediche vintage arriva in un momento in cui Birkenstocks, un’amata “scarpabrutta” e l'”inventore del plantare”, sono diventati – ancora una volta – una delle tendenze di scarpe più ricercate.

I sandali in stile Arizona di Jobs risalgono ai tempi del fondatore di Apple come “sostenitore ecologico, alternativo e New Age”, secondo Julien. Dopo aver abbandonato il Reed College di Portland, Oregon, nel 1972, si trasferì in un frutteto di mele diventato comune hippie e cercò l’illuminazione durante un viaggio in India. Nel 1976, Jobs, insieme a Wozniak e Ronald Wayne, creò l’azienda di computer che alla fine avrebbe rivoluzionato il mondo della tecnologia.

Da quando Jobs è morto nel 2011, i suoi sandali usurati sono stati presentati in una serie di mostre, da Milano a New York City alla sede di Birkenstock in Germania. Adesso sono nelle mani di qualche fortunato collezionista, che riceverà anche un token non fungibile, o NFT, con una rappresentazione digitale a 360° dei sandali e il libro di Jean Pigozzi “The 213 Most Important Men in My Life” – che al suo interno propone uno scatto di Jobs che indossa i suoi sandali Birkenstock.

