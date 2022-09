Apple nel 2023 lancerà MacBook Air 15”, iMac M3, Mac Pro e non solo

Prima che il 2022 finisca ci saranno altre novità Apple, tra cui iPad Pro M2 e MacBook Pro 14” e 16” con nuovi processori serie M2, ma fin da ora il 2023 si prospetta come un anno ancora più carico di novità in arrivo dalla multinazionale di Cupertino, infatti sempre secondo Mark Gurman vedranno la luce MacBook Air 15”, iMac con processore Apple Silicon M3, il primo Mac Pro con processore Apple Silicon, un iPad ancora più grande da 14”, nuovi speaker smart HomePod, il visore di Realtà Aumentata e altro ancora.

Mac Pro 2023

Per il primo Mac Pro con processore Apple Silicon ricordiamo che finora la presentazione era per lo più attesa entro la fine di quest’anno, mentre ora Gurman sembra indicare più probabile l’arrivo nel 2023. Ricordiamo che Apple aveva dichiarato un periodo di due anni per completare la transizione dei Mac da Intel ad Apple Silicon. Per rispettare questo obiettivo presentazione e lancio dovrebbero arrivare entro il 2022, ma i piani potrebbero essere cambiati. In alternativa Apple potrebbe comunque presentare Mac Pro entro il 2022 per renderlo poi disponibile nei primi mesi del 2023.

MacBook Air 2023

Per tutte le altre novità segnalata da Gurman invece si tratta di ulteriori conferme, poiché erano già emerse in precedenza nelle anticipazioni. Questo vale per MacBook Air 15” indicato per la prima volta già nel mese di marzo da Ross Young, analista specializzato in display che in passato ha previsto correttamente diverse novità Apple. Sembra che anche l’attuale modello MacBook Air 13,3” M2 potrebbe subire un leggero incremento dello schermo, ma per restare sempre entro i 13-14 pollici.

iMac M3 2023

Fin da aprile Gurman ha rivelato che Apple avrebbe saltato iMac M2 quest’anno, per concentrarsi invece sul modello con processore M3 previsto in arrivo nel 2023. Tenendo conto che Apple ha rinnovato completamente il design di iMac nel 2021 è lecito presupporre che il design non cambierà, ma potrebbe invece farlo per un nuovo iMac Pro. In ogni caso per il momento su queste macchine i dettagli risultano ancora piuttosto scarsi e occorre attendere per indicazioni più precise.

Nuovi HomePod 2023, incluso il primo con schermo

Anche nuovi HomePod sono previsti in arrivo da tempo, in particolare un modello indicato internamente con il codice B620, dotato di chip Apple S8, lo stesso impiegato negli Apple Watch Serie 8, Apple Watch Ultra e anche l’economico Apple Watch SE 2022. Sembra sarà più simile al primo HomePod dismesso da Apple, sia per dimensioni che per qualità audio.

Sempre da tempo Gurman ha indicato lavori interni in Apple per creare il suo primo HomePod dotato di schermo, con funzioni Apple TV e anche come dispositivo FaceTime per le videochiamate. Quello che sembra sarà un concorrente di Amazon Echo Show potrebbe finalmente arrivare nel 2023.

Nuovo iPad extra large da 14”

Le prime segnalazioni sui lavori in corso per un iPad da ben 14 pollici risalgano a oltre un anno fa e sono state ulteriormente precisate anche da Ross Young. L’analista prevede che la multinazionale impiegherà pannelli mini LED e anche tecnologia Apple ProMotion, per frequenza di aggiornamento fino a 120Hz, caratteristiche che puntano a un nuovo modello Pro.

2023, l’anno del primo visore Apple per Realtà Aumentata

Infine da moltissimi anni ormai sentiamo parlare di brevetti e lavori in corso in Apple per il sul primo visore di realtà aumentata, dispositivo professionale atteso con specifiche tecniche elevate e anche prezzo sostenuto. Secondo Ming Chi Kuo potrebbe essere presentato entro i primi mesi del prossimo anno.

Senza contare naturalmente le altre novità sul fronte iPhone, con il primo modello Ultra.