Mac mini M1 Pro è cancellato, Apple passa a M2

Con l’arrivo di Mac Studio (qui la recensione di macitynet) e dei primi Mac con processore Apple Silicon M2 (MacBook Pro 13” e MacBook Air 2022) forse per alcuni era ormai già chiaro, in ogni caso il ben agganciato Mark Gurman ribadisce nella sua ultima newsletter che Apple ha definitivamente accantonato i progetti per Mac mini con processore M1 Pro per concentrarsi su Mac mini M2.

Sui lavori in corso nei laboratori di Cupertino sul nuovo Mac mini circolano numerose indiscrezioni fin dallo scorso anno, fin da quando cioè ci si aspettava l’introduzione di un nuovo modello con design tutto rivisto. Con design vecchio oppure tutto nuovo, a seconda delle fonti e dei diversi leaker, Mac mini era previsto con M1 Pro e forse addirittura con M1 Max entro la fine del 2021 o entro la prima parte di questo 2022.

Ma nel frattempo è arrivato a sorpresa Mac Studio proposto con M1 Pro e M1 Max, un Mac super compatto e potentissimo per professionisti, e poi successivamente anche il processore Apple Silicon M2 di seconda generazione.

Di conseguenza sono cambiati i piani di Apple e le anticipazioni sul prossimo Mac mini che, ormai in pochissimi dubitano, arriverà con M2 se non addirittura con una delle varianti più potenti, tipo M2 Pro o M2 Max, sempre che Apple prosegua con la nomenclatura impiegata finora.

Tutte le novità del processore M2 in una sola immaginePurtroppo con l’arrivo di Mac Studio, sembra sfumare anche la possibilità di un design tutto nuovo per Mac mini, sostanzialmente fermo e fedele a quello che risale ormai al modello 2010 con l’adozione dello chassis tutto in alluminio. Ricordiamo che il leaker Jon Prosser aveva previsto un design tutto nuovo, con chassis più piccolo e lato superiore rivestito in plexiglass o simile.

Viceversa, ormai da alcuni mesi, i più attendibili Ming Chi Kuo e anche Mark Gurman ritengono che Mac mini arriverà sì con processore Apple Silicon M2 ma purtroppo il design è destinato ancora a rimanere lo stesso.