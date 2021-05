Apple sta creando un Developer Center al campus dell’Apple Park

Apple sta lavorando alla creazione di un Developer Center, una zona dedicato agli sviluppatori ospiti all’interno dell’Apple Park. A riferirlo nell’ambito del processo che vede contrapposte Apple ed Epic Games è stato Phil Schiller, Apple Fellow della Casa di Cupertino.

Schiller non ha indicato molti dettagli ma – spiega Macrumors – il riferimento al Developer Center è nuovo ed è qualcosa di cui non si era mai parlato prima. In passato Apple ha messo a disposizione i Developer Compatibility Labs per gli sviluppatori che creavano app per Mac OS X e i nuovi punti dedicati allo sviluppo potrebbero essere qualcosa di simile. I Developer Compatibility Labs consentivano di accedere a strutture di Apple negli USA (a Cupertino) e in Giappone (Tokyo) per testare software o dispositivi hardware con una vasta serie di prodotti Apple per individuare problemi e assicurarsi la compatibilità. Presso i Developer Compatibility Labs, strutture ore dismesse, era possibile pagare 99$ e permettere fino a 10 persone di testare prodotti hardware o software su 500 diverse configurazioni hardware.

Il nuovo Developer Center dell’Apple Park offrirà presumibilmente servizi simili, permettendo agli sviluppatori che visitano l’Apple Park di testare i propri prodotti in collaborazione con ingegneri di Cupertino, individuare bug su configurazioni particolari e implementare funzioni che tengono conto di specifiche funzionalità hardware,