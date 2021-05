Le foto degli auricolari Beats Studio Buds nella beta di iOS e tvOS 14.6

Le ultime beta di tvOS 14.6 e iOS 14.6 rivelano l’esistenza di nuovi auricolari in-ear e senza fili di Beats.

A riferirlo è Macrumors spiegando che il loro design è simile a quelli di auricolari in-ear di aziende quali Samsung e Google. Dall’immagine si evince la disponibilità di più colorazioni, comprese: nera, bianca e rossa e corrispondente case colorato di ricarica.

Il design semplice e di piccole dimensioni dei Beats Studio Buds appare simile a quello degli AirPods Pro di seconda generazione. Si vocifera da tempo che la nuova versione degli AirPods Pro in arrivo avrà un design più rotondo e compatto e senza “stelo”.

Non è al momento dato sapere quando gli auricolari Beats Studio Buds saranno disponibili ma probabilmente saranno presentati dopo il rilascio di iOS 14.6 e iPadOS 14.6 (la cui release candidate è già nelle mani degli sviluppatori).

L’azienda Beats, lo ricordiamo, è stata comprata da Apple il 29 maggio del 2014 per 3 miliardi di dollari. Al momento diverse cuffie Beats a listino utilizzano il chip audio W1 di Apple, un SoC utilizzato anche negli AirPods del 2016 che si occupa di mantenere la connessione Bluetooth e di decodificare il flusso audio che gli viene inviato.

