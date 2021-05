Nuovo iPad Pro 12,9″, Apple ha ancora problemi di produzione dei display

Presentando ad aprile il nuovo iPad Pro con chip M1 e display Liquid Retina XDR da 12,9″, Apple aveva indicato la possibilità di effettuare gli ordini dal 30 aprile e riferito della loro disponibilità negli Apple Store per “la seconda metà di maggio”.

Bloomberg riporta indiscrezioni secondo le quali Apple continua ad avere problemi con la produzione degli schermi di nuova generazione, inconvenienti che erano stati già evidenziati in passato e che hanno a che fare con la tecnologia mini-LED.

Mark Gurman e Debby Wu di Bloomberg riferiscono che Apple continua ad avere difficoltà ad ottenere grandi quantità di display mini-LED, elemento che obbliga a ritardi nella produzione e comporta ritardi nelle consegne agli utenti.

Di un imprecisato problema che impedisce la produzione in quantità dei display mini-LED, Bloomberg aveva riferito ad aprile, evidenziando complessità intorno alla tecnologia in questione. “I partner per la produzione di Apple” – scrive l’agenzia internazionale, citando non meglio precisate sue fonti – “combattono ancora per produrre i più intricati schermi in quantità”.

Per il nuovo iPad da 12,9″, Apple sfrutta un display che chiamata Liquid Retina XDR; il design di questo schermo racchiude oltre 10.000 mini-LED distribuiti su tutto il retro del display; vanta fino a 1000 nit di luminosità a tutto schermo, 1600 nit di luminosità di picco e un contrasto di ben 1 milione a 1, con ovvi vantaggi in termini di fedeltà colore, punti di luce più intensi e un livello di dettaglio elevatissimo.

La versione da 11″ continua a sfruttare un tradizionale display LCD, al come sui precedenti modelli. Nel momento in cui scriviamo, ordinando un iPad Pro da 11″ con display Liquid retina sull’Apple Store online la consegna è prevista entro il 3 giugno; ordinando l’iPad Pro da 12,9″ con display Liquid Retina XDR la consegna è prevista tra il 17 e il 1° luglio.

Tutte le novità dei nuovi iPad Pro M1 2021 sono descritte in questo approfondimento di macitynet. Tutte le novità che Apple ha presentato nel keynote del 20 aprile, inclusi i coloratissimi iMac M1 24 pollici, AirTag, iPad Pro 2021 e la nuova Apple TV 4K 2021 con nuovo telecomando sono riassunte in questo articolo.