Apple sta lavorando a un display pieghevole da 20”

Come già indicato in precedenza, Apple starebbe lavorando allo sviluppo di un display pieghevole da 20″, destinato a un ipotetico futuro MacBook Pro. A riferirlo è il sito sudcoreano The Elec citando sue fonti del settore industriale.

Stando all’indiscrezione, e in quanto tale da accogliere con prudenza, il futuro dispositivo che Apple sta sviluppando monterebbe un display OLED da 20,25″ realizzato da un non meglio precisato fornitore coreano. Il display da 20,25″ permetterebbe di ottenere un dispositivo che da piegato mette a disposizione uno schermo da 15,3″, superiore alle dimensioni dell’attuale iPad Pro, ma più piccolo di MacBook Pro da 16″.

«Considerando che le dimensioni sono circa 20″ da aperto, il progetto del prodotto è probabilmente qualcosa con una forma che ricorda il MacBook», riferisce il sito sudcoreano. L’indiscrezione riporta ancora che Apple starebbe valutando il lancio commerciale di un suo telefono pieghevole per il 2026 o 2027, ma l’azienda avrebbe deciso di agire con cautela fino a quanto non completerà la transizione degli iPad e dei Mac ai display OLED.

Attualmente solo iPhone e Apple Watch integrano schermi OLED, mentre gli altri prodotti della Mela integrano schermi LCD. Oltre a quanto riferito sopra, The Elec afferma che Apple sarebbe orientata a eliminare iPad mini per proporre al suo posto un dispositivo pieghevole da 10″.

Le fonti indicano per il momento come improbabile un iPhone pieghevole, nonostante da tempo circolano voci che riferiscono di Apple al lavoro anche su questo tipo di prodotto (e anche indiscrezioni secondo le quali, se arriverà, non succederà prima di 2 o 3 anni).

Secondo il sito sudcoreano, Apple avrebbe intenzione di presentare nel 2024 iPad da 11″ e 12,9″ con display OLED (indiscrezione già emersa da altre fonti); il 2025 sarebbe invece l’anno scelto da Apple per l’arrivo di un MacBook Pro con display OLED.