iPhone pieghevole, non aspettatelo per 2 o 3 anni

A partire da tutti gli indizi che emergono da brevetti, fornitori di parti e componenti e prototipi sappiamo da anni che Apple sta lavorando a un iPhone pieghevole, ma secondo Mark Gurman di Bloomberg prima di poterne vedere e usare uno dovremo aspettare ancora almeno 2 o 3 anni.

In realtà non è la prima volta che emerge una indicazione di questo tipo: già nel mese di maggio di quest’anno l’analista Ming Chi Kuo, il più attendibile nel prevedere i futuri piani di Cupertino, ha indicato che il primo iPhone pieghevole dovrebbe arrivare nel 2023.

Non solo: Kuo ha già indicato che questo dispositivo metterà a disposizione uno schermo OLED da 8” con risoluzione QHD+ da 3.200 x 1.800 pixel. La previsione dell’analista si spinge oltre, elencando persino anche le società a cui Apple si affiderà per le varie componenti e tecnologie del display.

Anche se Gurman nel suo ultimo post nella newsletter Power On non entra così in dettaglio, occorre tenere presente la sua indicazione perché si tratta del giornalista USA che vanta i migliori agganci con Cupertino. In aggiunta la previsione di un iPhone pieghevole entro 2 o 3 anni combacia quasi perfettamente con l’anticipazione di Ming Chi Kuo che lo indica per il 2023.

Infine Gurman rileva che Apple non potrà esimersi dal confronto con i pieghevoli Samsung che quest’anno arriveranno già alla loro terza generazione. Ricordiamo che un evento Galaxy Unpacked è programmato per l’11 agosto è con ogni probabilità sarà il palco di presentazione dei nuovi Galaxy Fold e Galaxy Flip.

Del duplice approccio ai pieghevoli, un telefono che diventa tablet e un telefono a conchiglia, al momento sembra che la soluzione più probabile per Apple sia quella di uno smartphone pieghevole che una volta aperto offra schermo ampio e usabilità in stile tablet. Anche questo un altro dettaglio che combacia con la previsione di Ming Chi Kuo.

Interessante rilevare che Apple sta indagando preferenze, pareri e funzioni più usate degli utenti di iPad mini tramite un sondaggio: più che per un nuovo modello di iPad mini atteso già tra poche settimane, quindi già progettato e in fase di produzione o quasi, forse queste informazioni potrebbero tornare utili per il futuro iPhone pieghevole con schermo da 8 pollici.

Tra settembre e ottobre è atteso l’arrivo degli iPhone 13: tutto quello che sappiamo finora è in questo approfondimento di macitynet.