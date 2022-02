Apple valuta un MacBook con schermo flessibile da 20”

iPhone con display pieghevole, prima indicato per il 2023, ora è posticipato a non prima del 2025, nel frattempo però Apple continua a essere interessata da questo tipo di componenti e sembra stia valutando schermi flessibili di grandi dimensioni, fino a 20 pollici e superiori, da impiegare in MacBook.

L’aggiornamento della tabella di marcia della multinazionale di Cupertino nel campo dei display flessibili e dispositivi pieghevoli, segnalato da 9to5Mac, arriva da Display Supply Chain Consultatnts, siglata DSCC, e in particolare da Ross Young analista e fondatore della società di analisi in questione, ritenuto ormai da anni uno dei principali esperti al mondo in campo schermi e display.

Le informazioni in mano a Ross Young provengono direttamente dai principali costruttori di schermi e anche dai fornitori di Apple: nel corso degli anni Young ha previsto correttamente specifiche e tempistiche di lancio di novità Apple proprio a partire da questi dati.

Per quanto riguarda iPhone pieghevole secondo Young Apple non ha fretta di entrare in questo mercato, come era già emerso in precedenza, così il lancio prima indicato almeno nel 2023 ora slitta ad almeno il 2025 ma potrebbe volerci anche più tempo.

Per la prima volta invece viene segnalato l’interesse di Apple per gli schermi flessibili più grandi attualmente disponibili, circa 20 pollici, per il possibile impiego in iPad o MacBook. L’analista porta l’esempio di un dispositivo con schermo pieghevole da 20”, utilizzabile sia come MacBook sia come display portatile secondario in base alle esigenze dell’utente. Anche in questo caso però occorre aspettare almeno fino al 2025 o addirittura fino al 2027.

Più vicino a noi Apple sembra stia organizzando una presentazione per l’8 marzo durante la quale sono attesi in arrivo iPhone SE 2022 e iPad Air di quinta generazione, entrambi con processore A15 e connettività cellulare 5G, oltre a MacBook Pro 13″ con processore Apple Silicon M2 e anche nuovi Mac mini con processori M1 Pro e M1 Max.