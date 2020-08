Apple Store India online verrà lanciato il mese prossimo

Apple è pronta ad inaugurare il suo Apple store online in India. Cupertino diventerà una presenza ufficiale nel web in India, con il lancio dell’Apple Store online a partire dal prossimo mese. A riportarlo è Bloomberg, nello stesso giorno in cui riporta la conferma di Apple sulla produzione di iPhone SE in India per il mercato indiano. Un passo fondamentale per invadere il grande mercato asiatico

Apple sarebbe dunque finalmente in grado di avviare le vendite dirette nella regione: lo scorso anno il governo indiano ha stabilito che le aziende, per vendere in India, devono rifornirsi del 30% dei componenti all’interno della nazione.

Al lancio dell’Apple Store Online indiano seguirà l’apertura di punti vendita fisici, il primo dei quali sarà a Mumbai. Il negozio di Mumbai è attualmente in fase di sviluppo e dovrebbe aprire nel 2021. Apple avrebbe già individuato una posizione per il suo secondo negozio in India, a Bangalore vicino a Minsk Square.

In precedenza, Apple ha dovuto fare affidamento su una rete di rivenditori di terze parti per vendere i propri prodotti in India. .

Apple ha confermato a The Times Of India che si prepara ad assemblare il più economico e più recenti dei suoi telefoni nella fabbrica che Wistron possiede a Bangalore. Un prodotto che potrebbe rispondere alla richiesta di una parte consistente dei potenziali clienti di Cupertino della regione asiatica: un iPhone con un prezzo che potrebbe essere alla portata di molti.

