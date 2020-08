Gli iPhone SE per l’India saranno costruiti in India

Gli iPhone SE venduti in India saranno costruiti in India. La buona notizia per il mercato del grande paese asiatico arriva da Apple che ha confermato a The Times Of India che si prepara ad assemblare il più economico e più recenti dei suoi telefoni nella fabbrica che Wistron possiede a Bangalore.

Per Apple è vitale spostare in India la produzione. Secondo le leggi promulgate dal governo nazionalista e protezionista di Narendra Modi solo quando un prodotto è assemblato in larga parte nel paese può evitare tasse pesantissime che di fatto cancellano la sua appetibilità per il mercato interno. Presentare prodotti ad un prezzo adeguato al mercato indiato è fondamentale visto che stiamo parlando di 1,3 miliardi di abitanti in grande parte privi di smartphone.

Apple sta contemporaneamente cercando di ridurre la sua dipendenza dalle fabbriche cinesi sia per ragioni strategiche per per ragioni politiche e l’India rappresenta la nazione ideale per mantenere bassi i costi. A Bangalore sono già assemblati gli iPhone 7 (che continuano ad essere commercializzati in India) e presto saranno costruite anche le schede madri di un numero imprecisato di iPhone, mentre in altre città indiane vengono costruite parti di iPhone XR e iPhone 11.

Ora resta da vedere se un iPhone SE costruito in India costerà meno di oggi. Anche se è attualmente l’iPhone forse più adatto al mercato locale e anche il più economico che si può comprare nel paese (42000 rupie, circa 480 euro) il suo prezzo è avvicinabile da un ridotto numero di cittadini. Difficile però pensare che Apple possa davvero ridurre i prezzi di iPhone SE in India

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di iPhone, iPad e Mac sono disponibili ai rispettivi collegamenti. Tutto quello che c’è da sapere sulle prossime versioni di iOS 14, iPadOS 14, macOS Big Sur e Apple Watch 7 è riassunto negli approfondimenti di macirtynet ai rispettivi collegamenti.