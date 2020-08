VOCOlinc WLAN, due lampadine Smart anche Homekit in sconto a 33,59 euro

Con la coppia di lampadine VOCOlinc WLAN attualmente in sconto potete aggiungere un po’ di domotica per Alexa, Google e Homekit alla vostra casa spendendo pochissimo: con un codice infatti le comprate per soli 33,59 euro spedizione compresa.

Basta avere una rete WiFi attiva e il gioco è fatto: sono infatti lampadine connesse ad Internet che, dopo essere state collegate al portalampada ed aggiunte al proprio sistema domotico o semplicemente abbinate allo smartphone tramite l’applicazione, potranno essere controllate a distanza in tutte le loro funzioni.

Funzionano sia su piattaforma Android (4.3+), sia su quella Apple (iOS 13.0+). Oltre alle applicazioni dei relativi sistemi, si possono controllare anche attraverso i soli comandi vocali tramite HomeKit, Alexa oppure Assistente Google. In questo modo potrete accenderle, spegnerle, regolarne la luminosità o la colorazione semplicemente annunciandolo tramite voce al vostro telefono, allo smartwatch, alla Apple TV o a uno speaker Smart che avete installato in una stanza della casa.

Come dicevamo si può ovviamente fare tutto anche dalla sola applicazione. Per quanto riguarda la colorazione, potete scegliere tra 16 milioni di colori, comprese tonalità bianche e fredde del bianco (tra 2200 e 7000K), mentre per quanto riguarda l’intensità luminosa, promettono un’illuminazione massima pari a 850 lumen per un consumo di appena 9,5 W a piena potenza.

Oltre a questo dall’app è possibile anche selezionare degli effetti particolari, tra i quali ci sono anche il lampeggio stile discoteca con luce multicolore oppure il bagliore tremolante di una candela con una tonalità ambrata. Si possono controllare singolarmente oppure in coppia, o anche tutte insieme qualora decidiate di acquistarne più set. Non richiedono nessun hub per funzionare, soltanto una rete WiFi a 2.4 GHz.

Se siete interessati all’acquisto, come dicevamo, sono attualmente in sconto. Anziché 42 euro vi basterà inserire il codice P6FP4EWR nel carrello prima dell’acquisto per pagarle soltanto 33,59 euro. La spedizione è compresa nel prezzo. L’offerta scade alla mezzanotte di domenica 30 agosto.