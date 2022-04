Per Times Apple è un titano tra le società più influenti 2022

Non c’è anno che passa senza che Apple rientri nelle classifiche più importanti dell’economia: anche per il 2022 la multinazionale di Cupertino è selezionata e rientra nella classifica del Times delle società più influenti, definita un titano per le policy sulla privacy e soprattutto per la trasparenza delle app.

Apple è in buona compagnia insieme alle altre società indicate come titani, inclusi Amazon, Alphabet, Microsoft, IBM, Meta, Nvidia, Disney, Netflix. Ma qui rientrano non solo colossi della tecnologia, ma anche società di altri settori, come Pfizer, UPS, Ford, Maersk, United Airlines e altre ancora.

Secondo il profilo di Times 2022 Apple sta mostrando i muscoli perché a partire dallo scorso anno ha tracciato la sua strada per rimettere la privacy e i dati nelle mani degli utenti, offrendo loro per la prima volta di poter scegliere se abilitare o meno il tracciamento pubblicitario effettuato dalle app sui propri iPhone. Per la testata statunitense si tratta non solo di un «Passo importante», ma anche nella giusta direzione per quanto concerne la privacy degli utenti.

Apple ha intrapreso per prima e da sola questa strada sul tracciamento pubblicitario nelle app, anche affrontando non poche critiche da parte di diverse associazioni di pubblicitari, oltre che le accuse di Facebook (Meta). Fin dall’annuncio e per tutti i mesi trascorsi fino al rilascio ufficiale, Zuckerberg e le sue società hanno attaccato la trasparenza delle app di Apple prevedendo un crollo di fatturato di 10 miliardi di dollari e un colpo micidiale per le piccole e medie imprese.

La previsione di Facebook si è dimostrata fondata: gli ultimi risultati di bilancio di Meta rivelano il colpo inferto dalla privacy di Apple sul sistema pubblicitario di Facebook. Ma il social sta modificando completamente la sua piattaforma pubblicitaria per poter funzionare anche senza l’uso eccessivo di tracker e, stando alle ultime indiscrezioni di settore, la soluzione sembra funzionare piuttosto bene. La conferma o la smentita arriverà con la prossima trimestrale di Meta.

