Il primo Android al mondo con porta Lightning è servito

Non è un caso se l’infaticabile ingegnere provetto abbia scelto il giorno primo di aprile per annunciare la sua ultima incredibile impresa, segnalata da Engadget: ha costruito tutto da solo il primo Android al mondo con porta Lightning. Senza dubbio l’unico, quasi certamente anche l’ultimo.

Stiamo naturalmente parlando di Ken Pillonel, l’ingegnere diventato celebre in ogni continente per aver costruito a mano quello che milioni di appassionati attendono invano da Apple da anni, ovvero il primo iPhone con porta USB-C.

Una magata hardware geniale in puro spirito hacker secolo scorso che, proposto su eBay, ha fatto schizzare offerte e prezzi fino oltre la stratosferica somma di 100.000 dollari. Salvo poi scoppiare in una grande bolla perché si trattava di offerte fasulle.

Insomma, il mondo è stato colto di sorpresa ed è finito nel caos per il primo iPhone USB-C della storia progettato e costruito da Ken Pillonel. Proprio per queste ragioni e per riportare equilibrio nel karma degli smartphone e pace nel mondo, Pillonel ha deciso di costruire il primo Android al mondo con porta Lightninig.

Inutile cercare di fermarlo, gridando che è tutto tempo, ingegno, vita e soldi buttati. Spiegargli, cercando di mantenere la calma, che un Android con porta Lightning non serve a niente e a nessuno. Inutile e anche troppo tardi: lui non è uno stupido e lo ha già fatto. Lo ha fatto semplicemente perché è una sfida che si è posto e perché ha voluto provare ancora una volta di essere in grado di farlo. E di continuare a imparare, sopratutto.

Ah, la sua soluzione è completa, nel senso che il connettore Lightning permette al terminale Android (un Galaxy A51) sia lo scambio dei dati che la ricarica di energia. La parte che più ha divertito e impegnato Pillonel è stata quella di ingannare il cavo Lightning per fagli credere che si trattasse di un iPhone. Presto in arrivo il progetto per chi volesse tentare l’impresa e anche il video completo.

Comunque vista la precedente esperienza con iPhone USB-C, questa volta l’ingegnere difficilmente proporrà il suo Android Lightning su eBay.