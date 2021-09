Apple svela gli stati che usano Wallet di iPhone per patente e carta d’identità

Arizona e Georgia saranno i primi stati degli USA a implementare la nuova funzione di Wallet in iOS 15 per memorizzare, conservare ed esibire patente di guida e carta di identità in versione digitale con iPhone. La multinazionale di Cupertino sta lavorando da anni per integrare queste funzioni su iPhone, ed ora la società annuncia i primi stati USA che sono già al lavoro per adottare i documenti digitali.

Dopo Arizona e Georgia seguiranno anche Connecticut, Iowa, Kentucky, Maryland, Oklahoma e Utah. Anche la Transportation Security Administration, siglata TSA, è al lavoro per abilitare questa funzione presso i controlli di sicurezza in alcuni aeroporti statunitensi. Le immagini di questo articolo sono di Apple.

«L’aggiunta di patenti di guida e carte d’identità ad Apple Wallet è un passo importante nella nostra visione di sostituire il portafoglio fisico con un portafoglio mobile sicuro e facile da usare» dichiara Jennifer Bailey, vicepresidente Apple Pay e Apple Wallet. «Siamo entusiasti che la TSA e così tanti stati siano già a bordo per aiutare a dare vita a questo per i viaggiatori in tutto il paese che utilizzano solo il loro iPhone e Apple Watch – prosegue la dirigente – Stiamo già discutendo con molti altri stati mentre stiamo lavorando per offrire questo a livello nazionale in futuro»

«Questa innovativa iniziativa per la patente di guida mobile e carta di identità con Apple e gli stati di tutto il paese consentirà ai viaggiatori un’esperienza di controllo della sicurezza aeroportuale più fluida» dichiara David Pekoske, amministratore di TSA. «Questa iniziativa segna un importante traguardo da parte di TSA per fornire un ulteriore livello di comodità per il viaggiatore consentendo maggiori opportunità per lo screening di sicurezza aeroportuale TSA senza contatto».

Nel comunicato stampa Apple non precisa la data entro la quale i primi stati USA e la TSA implementeranno il supporto in Apple Wallet per patente e carte d’identità: questa funzione comunque richiede la disponibilità pubblica di iOS 15 che sarà rilasciato insieme ai prossimi modelli della gamma iPhone 13 attesi entro settembre.