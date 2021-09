Telegram introduce le dirette streaming illimitate

Lanciato poco più di 8 anni fa, Telegram si è nuovamente aggiornato con numerose novità, tra cui le dirette streaming con un numero illimitato di spettatori in gruppi e canali, opzioni per rimuovere le didascalie dai contenuti multimediali e nascondere i nomi dei mittenti quando si inoltra. E non solo.

Tra le altre novità, la nuova versione aggiunge un modo semplice per passare al successivo canale non letto senza tornare nella propria lista chat, un pannello per gli adesivi migliorato, nuove emoji animate e altro ancora.

La novità più importante dell’ultimo aggiornamento Telegram, naturalmente, sono le dirette streaming illimitate. Già l’aggiornamento precedente aveva trasformato le videochiamate di gruppo in uno strumento per le trasmissioni dal vivo, che adesso ora possono avere un pubblico illimitato.

L’aggiornamento aggiunge anche “Inoltro flessibile“, che mostra come saranno i messaggi dopo l’invio, insieme a diverse opzioni di personalizzazione. E’ possibile scegliere di nascondere il nome del mittente o nascondere le didascalie dei messaggi multimediali, potendo anche deselezionare i messaggi che non si vuole inviare, oppure cambiare il destinatario se si tocca la chat sbagliata.

L’altra aggiunta è “Passa al canale successivo“: quando si raggiunge la fine di un canale, basta tirare verso l’alto per andare al successivo canale non letto.

Nuovi anche gli sticker in primo piano: questo aggiornamento rende più facile trovare quello giusto. Gli adesivi in primo piano sono ora mostrati sopra quelli “Usati di recente” nel proprio pannello degli sticker. Toccando “Aggiungi” si potrà salvare un set per il futuro.

Tra le novità minori, anche la voce “Sta scegliendo uno sticker” in cima alla chat, che si affianca alle voci già note “Sta scrivendo…’ o ‘Sta registrando un messaggio vocale’. Telegram è disponibile anche per iPhone e iPad gratis a questo indirizzo.