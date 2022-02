OnePlus Nord CE 2 5G sarà svelato il 17 febbraio

OnePlus Nord CE 2 5G sarà ufficialmente presentato il 17 febbraio prossimo con la società che ha già diffuso un teaser per mostrarne il modulo della fotocamera posteriore, oltre a rivelare alcuni elementi chiave dalla scheda tecnica. Il Nord CE 2 5G, ricordiamo, è il sequel del Nord CE, rilasciato nel giugno 2021, apprezzato come buon terminale di fascia media.

Le immagini teaser di questo nuovo dispositivo mostrano un modulo fotocamera molto diverso dal primo Nord CE. Questa volta è di forma rettangolare e ospita due fotocamere e due diaframmi più piccoli, potenzialmente per un’altra fotocamera e un flash, oppure un flash e un sensore aggiuntivo per la messa a fuoco. Ricordiamo che il Nord CE aveva tre fotocamere: una principale da 64 megapixel, una grandangolare da 8 MP e una monocromatica da 2 MP.

#OnePlusNordCE2 launching Feb 17. A little more than you’d expect — OnePlus (@oneplus) February 10, 2022

OnePlus aggiungerà a questa seconda revisione ache il suo sistema di ricarica rapida SuperVOOC da 65 W, che dovrebbe caricare la batteria fino al 60% in soli 15 minuti, carica sufficiente per un’intera giornata di utilizzo. Si tratta di un dato due volte più veloce della ricarica offerta dal primo Nord CE. Il nuovo telefono avrà uno slot per schede MicroSD in grado di supportare schede da 1 TB, oltre a un jack per cuffie da 3,5 mm, entrambe caratteristiche insolite sui telefoni di punta odierni.

Il prezzo non è stato ancora menzionato, ma OnePlus afferma che sarà più conveniente del OnePlus Nord 2 da 400 sterline inglesi, circa 470 €. Il primo Nord CE costava 300 sterline, in Europa 329 € quindi questo potrebbe significare che il sequel avrà all’incirca lo stesso prezzo nonostante le specifiche migliorate. Si spera che OnePlus presti attenzione allo schermo questa volta, che è stata la caratteristica principale che ha deluso sul primo modello.

OnePlus mostrerà il Nord CE 2 5G il 17 febbraio, ma prima di quella data potrebbero arrivare ulteriori dettagli sul terminale.