Apple svela la capienza della batteria di iPhone 13

Apple ha mostrato finalmente alcuni dettagli in più su iPhone 13, in vista dell’ormai imminente release della nuova gamma, da venerdì nelle mani dei primi fortunati clienti. Non solo ha rivelato l’esatta dimensione della batteria per ciascun nuovo smartphone, ma ha anche pubblicato un video di 7 minuti su YouTube.

Per quanto concerne la batteria, Apple è notoriamente prudente quando si tratta di elargire le informazioni esatte, preferendo invece misurare l’autonomia in ore di utilizzo. Così ha fatto anche durante l’evento di lancio di martedì scorso, quando la società ha dichiarato la durata superiore di iPhone 13, rispetto alla line up 12.

Adesso, però, sono state pubblicate informazioni e risposte sui materiali pericolosi Chemtrec, come riportato da 9to5Mac. Il documento mostra che le dimensioni della batteria sono aumentate in media del 13% rispetto alla famiglia di iPhone 12. Ecco i dati:

Batteria iPhone 13 mini: 9,34 Wh (più del 9% rispetto a iPhone 12 mini)

Batteria iPhone 13: 12,41 Wh (in aumento del 15,1% rispetto a iPhone 12)

Batteria iPhone 13 Pro: 11,97 Wh (aumento dell’11% rispetto a iPhone 12 Pro)

Batteria iPhone 13 Pro Max: 16,75 Wh (più del 18,5% rispetto a iPhone 12 Pro Max)

Le batterie sono misurate in wattora, anziché in milliampere, che è la misura usuale per le dimensioni della batteria di un dispositivo.

Come si può notare, iPhone 13 Pro ha in realtà una batteria più piccola rispetto ad iPhone 13. Questo perché c’è meno spazio all’interno per via dell’aggiunta di uno schermo a 120Hz, una core GPU extra e una fotocamere extra.

Apple afferma che iPhone 13 mini e Pro dureranno 1,5 ore in più rispetto ai loro equivalenti iPhone 12, e che iPhone 13 e Pro Max avranno addirittura 2 ore e mezza di autonomia in più rispetto ai loro diretti predecessori.

Naturalmente, batterie più grandi significa peso maggiore. È infatti vero che tutti i modelli di iPhone 13 sono leggermente più pesanti delle loro controparti attuali. Tuttavia, il compromesso dovrebbe essere più che accettabile, poiché i clienti hanno dimostrato più e più volte di apprezzare una maggiore durata della batteria, in cambio di qualche grammo in più.