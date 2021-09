Apple invita gli utenti a prepararsi all’arrivo di iPhone 13

Per la prima volta Apple invita gli utenti che hanno preordinato iPhone 13 con un nuovo messaggio che offre consigli su come prepararsi all’arrivo del terminale, effettuare un backup su iCloud, incluso un suggerimento per permutare il modello precedente.

Interessante la modalità di invio e visualizzazione, infatti l’invito di Apple intitolato Preparati per il tuo nuovo iPhone appare come una nuova sezione all’interno delle Impostazioni del terminale, come segnala MacRumors da cui riportiamo alcune schermate, la seconda voce in alto, subito dopo quella dedicata alle impostazioni dell’account Apple ID dell’utente. Viene mostrato ad alcuni utenti che hanno preordinato iPhone 13 su Apple Store online ed è associato all’account personale.

Con un tap si apre una schermata che invita a preparare tutto prima dell’arrivo del nuovo terminale, con due voci: la prima per preparasi a spostare app e dati, la seconda invece consiglia di controllare i prezzi per la permuta del modello precedente o per riciclarlo.

Se l’utente accede alla prima voce lo smartphone effettua un backup su iCloud delle app e dei dati utente, in questo modo i dati sono aggiornati e subito pronti per essere trasferiti nel nuovo iPhone 13 non appena verrà consegnato. In una schermata seguente Apple ricorda che è possibile gestire in modo facile e veloce la configurazione e il trasferimento dei dati a un nuovo iPhone avvicinando il vecchio e il nuovo terminale, una funzione disponibile da tempo ma che alcuni utenti potrebbero non conoscere o non ricordare.

Infine la seconda voce, dedicata alla permuta di un iPhone di generazione precedente, rimanda a una pagina web che mostra le quotazioni per la permuta sotto forma di carte regalo Apple, quindi per trasformare il vecchio iPhone in credito utilizzabile per qualsiasi acquisto con Apple. L’invito di Apple a preparasi per l’arrivo di iPhone 13 non appare a tutti, sembra infatti che Cupertino lo stia attivando in base alla nazione e man mano che ci avviciniamo alla data di disponibilità dei nuovi smartphone.

Apple ha rilasciato iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8 e tvOS 15: in questo articolo trovate tutte le novità di iOS 15, mentre nella home page di macitynet sono disponibili diversi articoli e approfondimenti sulle nuove funzionalità dei nuovi sistemi operativi Apple.